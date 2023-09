Nacional 29-09-2023

Andrónico Luksic dejará la dirección de todas sus empresas

El multimillonario Andrónico Luksic, de 69 años, comunicó su decisión de renunciar a la dirección de todas sus empresas, agrupadas en Quiñenco, la matriz del Grupo Luksic, que se materializará el próximo 29 de diciembre.

En detalle, dejará las presidencias de Quiñenco, de la Compañía Cervecerías Unidas (CCU) y LQ Inversiones Financieras (LQIF), las vicepresidencias de Banco de Chile y la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) y su participación en el directorio de Invexans, movimientos que fueron informados hoy a la Comisión para el Mercado Financiera mediante los respectivos hechos esenciales.

"En abril próximo cumpliré 70 años. En total, llevo 50 años trabajando. Siempre he creído que parte fundamental del desafío de quienes lideramos empresas es reconocer el cumplimiento de los ciclos, y hacer a tiempo y planificadamente los cambios que permitan proyectarlas a nuevas etapas", explicó Luksic en una carta a los trabajadores.

En ese marco, expresó, "he llegado a la convicción de que es momento de alejarme del día a día, de dar paso a otros liderazgos y permitir que sea el gran equipo de profesionales que hemos construido a lo largo de los años, el que conduzca a nuestras empresas hacia el futuro".

"Siento que dejo junto con la vicepresidencia de Banco de Chile una parte importante de mi vida, a la que me dediqué en plenitud desde 2001, después de dos décadas de abrir ruta en la industria bancaria", dijo también, al repasar parte de su medio siglo de trabajo, que considera una década liderando Quiñenco y la CCU.

Una vez que se concrete la salida de Luksic, en Quiñenco y la CSAV lo reemplazará Pablo Granifo Lavín; en la CCU, Banco de Chile y LQIF, Francisco Pérez Mackenna; y en Invexans, Vicente Mobarec Katunaric.