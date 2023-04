Social 30-04-2023

Aniversario 53 de JUNJI: destacan aporte de funcionarios y funcionarias en todo Chile



- Desde el Maule, el reconocimiento fue para la trabajadora social Angélica Ibacache. En la actividad realizada en el marco de los 53 años de existencia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, fueron distinguidos 16 funcionarios y funcionarias de todo el país.



El palacio de La Moneda fue el escenario para la solemne ceremonia de conmemoración del 53º aniversario de la Junji.

La actividad encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de JUNJI, Daniela Triviño; junto a los ministros de Educación, Marco Antonio Ávila y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos; reconoció el aporte de funcionarios y funcionarias que destacan en sus labores diarias en la institución, con condecorados desde las 16 regiones del país.





Desde el Maule, el director regional Adolfo Martínez junto a su equipo, reconocieron a Angélica Ibacache Rodríguez, trabajadora social con 26 años en la institución.

En la JUNJI, ha desarrollado una carrera profesional que destaca “por formación, tener la posibilidad de trabajar en Junji me ha permitido vincularme con mis ´dos grandes amores´: la infancia y la educación (…) Junji reúne ambas áreas y una gama, además, con jurídica, salud y más”, confesó. Orgullosa, dijo que “Toda mi historia laboral ha sido acá, así que muy feliz por este reconocimiento que he recibido, más aún cuando estoy a punto del retiro”.



Funcionaria de la subdirección de Calidad Educativa de la dirección regional de Junji Maule, Angélica siente que su vocación profesional le interpreta plenamente la misión y visión del servicio “Junji es una institución que promueve el desarrollo del país. Nosotros formamos personas. Desde los más pequeños, entonces es mucho lo que ha sembrado la Junji. Es un orgullo ser parte de la institución”.





El director regional de Junji Maule, Adolfo Martínez indicó estar orgulloso de la distinción a la trabajadora social.

Agradeció todo su abnegado trabajo profesional de tantos años y dijo que “este es un sentido homenaje a la sra. Angélica, una tremenda profesional. Ella está desde 1997 con nosotros y tiene una basta trayectoria en la primera infancia: ha sido mentora de varios funcionarios y funcionarias no solamente de la subdirección de Calidad Educativa, sino también de jardines infantiles y la institución”.



Adolfo Martínez detalló que “de manera unánime la elegimos como dirección regional, ya que ella representa los valores institucionales y la trayectoria. Pronto se acogerá a retiro y quisimos rendirle un homenaje estando aún en servicio activo, así que agradecerle por todos sus años de enseñanza”, manifestó la autoridad.



El justo reconocimiento recibido en el palacio presidencial coincidió con la presencia de ambas autoridades que marcaron la vida profesional de la sra. Angélica Ibacache “para mí fue súper especial, ya que ambas autoridades forman parte de mi vida. Estuve con la vicepresidenta Ejecutiva, Daniela Triviño con quien me voy a despedir de la institución y María Victoria Peralta que era la vicepresidenta de Junji con quien me inicié”. Emocionada, recordó que “Ella me recibió y esta vez, como algo especial, estuve con ambas. Una que me recibió y otra con la que me voy a ir”, concluyó.



Angélica Ibacache es trabajadora social titulada de la universidad de Talca. En el equipo de Calidad Educativa a sido asesora de jardines infantiles en varias comunas de la región, estando presente hoy en establecimientos de Talca, Río Claro, Colbún, Constitución, San Rafael y Maule.

Este reconocimiento viene a sellar su carrera profesional en la JUNJI, destacándose en la semana del 53º aniversario de la institución.