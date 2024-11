Opinión 14-11-2024

Aniversario Colegio Margot Loyola Palacios, de Linares.

Manuel Quevedo Méndez

(Ex alumno Jardín Infantil 1955 Escuela N° 7

actual Colegio Margot Loyola Palacios)



La calle Manuel Rodríguez (Comercio, de entonces), en sus primeros inicios se inicia desde Avda. Valentín Letelier (por el sur) hacia la Avda. Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

Por aquellos años del 1800 la profesora doña Zoila R. de Ortiz, dirigía un curso particular para niños de ambos sexos; que equivalía a un jardín de infantes en el sector. La profesora Zoila Ortiz, tenía como vecinos, un edificio que fue obsequiado por la señora Adelina Ibáñez a las Hermanas de la Providencia quienes mantuvieron su colegio y su capilla, en el lugar hasta 1936, cuando se trasladaron a la calle Lautaro.

El colegio, hoy Margot Loyola Palacios de la Comuna de Linares, fue fundado en octubre del año 1874; funcionando desde sus inicios como Escuela de niñas N° 7. No hay registro exacto del día exacto de su creación, sin embargo, en 1976, según señalan los registros del colegio, la comunidad educativa fija el 18 de octubre como día simbólico para festejar su aniversario.

En la casa signada con el N° 691 de calle Comercio (hoy Manuel Rodríguez) ha funcionado la Escuela N° 5 durante un largo período; que es de propiedad fiscal (lo que ignoraba un presidente de la Junta de vecinos, de la época) y solicitó se le cobrara los cánones insolutos a contar del año 1889 y hasta 1934. Más, si era efectivo que el municipio había sido dueño de la propiedad, cuyo derecho había perdido, dado que por escritura lo había vendido al fisco. Ya no está en el lugar Escuela N° 5, por haber dejado esa dirección, por indicación de Florín Espinosa (contador); y cuando recién llegaba su reemplazante, la suprimió de una plumada para darle auge a la Escuela N° 7 que vive en simbiosis con el Colegio de las Hermanas de la Providencia.

La fundación de la Casa de la Providencia de Linares se remonta al año 1896, debido a la acción benefactora de la dama linarense Sra. Adelina Ibáñez de Zurita, quien solicitó con insistencia la presencia de un colegio con el carisma de las Hermanas de la Providencia, al servicio de la comunidad de Linares, su pueblo natal.

Fue así que el 3 de agosto de 1896, la señora Adelina firmó ante notario su testamento haciendo donación irrevocable a la Congregación de las Hermanas de la Providencia, de parte de sus bienes, entre ellos la casa donde se dieron inicio a las primeras actividades escolares, cuyo objetivo era educar a las niñas de escasos recursos y de los sectores rurales en forma gratuita. En ese ambiente la Escuela N° 7 (ex N° 5) empezó a desarrollarse en plenitud.

En sus inicios, ubicada en una casona cercana a Plaza de Armas, para posteriormente trasladarse a la calle Constitución (hoy Kurt Möller). El año 1932, la señorita Ernestina Cancino Vera fue nombrada para desempeñarse en la Escuela N° en 7, donde posteriormente asumiría como su directora, en el año 1943.

Luego, la escuela se traslada a calle Manuel Rodríguez esquina Bellavista (hoy Max Jara); donde actualmente está la Biblioteca Pública Municipal “Manuel Fco. Mesa Seco”. Durante la década del 60, la Escuela de niñas N° 7 se transforma, en forma paulatina, en una escuela mixta.

El actual edificio y definitivo de este establecimiento, en calle Yungay N° 833, el que fue inaugurado el año 1967 con la presencia de la señorita (como invitada de honor) la Srta. Ernestina Cancino Vera (ya jubilada); por ser quien lograra, junto a las autoridades educacionales, materializar la compra de un terreno propio para instalar el colegio, lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva.

En el año 1980 cambia su nombre por Escuela D - 456 y en el año 1955 pasa a llamarse Escuela República de Francia. El colegio fue remodelado el año 2001, para ingresar a la jornada escolar completa. En el año 2017 se realiza una consulta a la comunidad educativa, proponiendo cambiar el nombre de la institución; considerando necesario vincular el proyecto educativo con la identidad local de la comuna; fue así que se elige honrar la memoria de la destacada profesora, folklorista e investigadora musical a la distinguida Hija ilustre de Linares, Margot Loyola Palacios.

La iniciativa genera amplia aceptación en la comunidad escolar, llevándose a cabo el cambio de nombre a partir del año escolar 2018, con el apadrinamiento de Osvaldo Cádiz (viudo de la folklorista), miembro de la Academia de Artes Margot Loyola Palacios y del fondo del mismo nombre, de la Universidad Católica de Valparaíso.

La dirección del colegio ha sido desempeñada por los siguientes docentes:

1943–1964 Ernestina Cancino Vera, 1965–1970 Isabel Concha Valenzuela, 1971–1972 Matilde Vilches Gómez, 1973–1974 Elsa Sepúlveda Martínez, 1975–1977 Elba Morales Ibáñez, 1978–1988 Violeta Quinteros Retamal, 1989–1998 René Recabarren Castillo, 1999–2014 Gabriel Wilson Leiva, 2015–2018 Raquel Carvajal González, y desde el 1 de marzo de 2019 sirve la dirección del colegio, el profesor Hermógenes Ruiz Ramos.; quien cuenta con una planta compuesta por 98 funcionarios.

Actualmente, el colegio cuenta con dos cursos por nivel, desde Prekínder hasta 8° año básico y con un total de 20 cursos. Se atiende a una población escolar con 650 estudiantes de distintos sectores de la provincia de Linares, con una enorme y comprometida participación de padres y apoderados, quienes apoyan en todo momento la gestión general del establecimiento.

El colegio se destaca por sus excelentes resultados académicos, la formación integral de sus alumnos el compromiso de su comunidad y el éxito en competencias deportivas, artísticas y el cuidado del medio ambiente, a nivel local, provincial y regional. (Bibliografía: Las calles de Linares, Revista Linares, diario El Heraldo y archivo del colegio. Fotografías: archivo del colegio)