Policial 13-04-2023

Aniversario institucional JEFES DE RETENES DE CARABINEROS EN LINARES



Retén (F) de carabineros El Melado

Jefe de Retén: Suboficial Mayor Francisco Toro Rojas.



Fecha de ingreso a la Institución Policial: 1992, en la Escuela de Formación de Antofagasta.

Años de servicio: 31 años y 8 meses.



Nació en Talca un día 13 de septiembre del año 1972, siempre quiso ser Carabinero. Le llamaba la atención y no dudo en postular y, es en el año 1992 que parte esta gran aventura de su vida en el Grupo de Formación de Antofagasta, en donde hizo grandes amistades y guarda muy buenos recuerdos. Luego es trasladado a Tocopilla y posteriormente hasta la actualidad se ha mantenido en la ciudad de Linares, ya exactamente 26 años.

Es aquí en Linares en donde echa raíces, y de las más sólidas, ya que conoce a su esposa Claudia y forman su familia y tienen 2 hijos, Francisco Ignacio y Claudio Felipe.



En Linares ha estado ejerciendo diferentes roles y trabajando en la 1era.Comisaría, en la Subcomisaría Cristián Martínez Badilla, Retén Achibueno (f) y Retén El Melado(f); el que actualmente lidera y, ya lleva 2 años al mando.

Lugares en los que se ha desempeñado en motos todo terreno y tránsito, además de ser escolta papal en primera línea e Temuco en el año 2018 además de participar en las avanzadas fronterizas, en donde ha quedado en manifiesto su gran pasión que es su Especialidad en “Montaña y Frontera” ya que como comenta conoce como su palma de la mano desde la Laguna “El Maule” a la Laguna “El Dial”, sectores en los que ha vivido grandes aventuras con sus compañeros de trabajo, erradicando delitos como el tráfico ilegal de drogas en la cordillera, contrabando de animales y otras especies, monitoreando los hitos limítrofes que se apostan en estos sectores tan alejados, donde la soledad es la protagonista; pese a ello ahí están los Carabineros de Chile, hasta el rincón más inhóspito que se puedan imaginar, haciendo patria, entregando seguridad y resguardo policial permanentemente.



“Estoy terminando mi carrera policial, ya son 31 años y 8 meses en los que he vivido siendo parte de mi tan querida y preciosa Institución de Carabineros de Chile, en donde las alegrías han estado presentes y con ello también el dolor, el sacrificio que conlleva esta vida; pese a ello si volviera atrás no cambiaría nada, tan solo haría lo mismo, ya que proteger a los más débiles y a la ciudadanía en general, que tanto nos quiere, es una satisfacción que no se puede describir, lo cual me honra y lo haré hasta el último día de mi vida”, afirma.