Crónica 06-04-2023

Aniversario institucional: JEFES DE RETÉN EN CARABINEROS DE LINARES



Retén de Carabineros Embalse Ancoa

Jefe de Retén: Suboficial Jorge Pinochet Moya.



Fecha de ingreso a la Institución Policial: 1994, en el grupo de Formación Antofagasta.

Años de servicio, 28.



“El servicio y la ayuda a los demás fue lo que me cautivo de la Institución Policial de Carabineros de Chile, por ello decidí ser parte de ella y que fuera mi vida, lo cual estuvo en mi mente desde muy pequeño, como un gran sueño el cual hice realidad”.



“Son 28 años que me he entregado día a día por hacer mi trabajo con pasión y voluntad; estando cerca de la comunidad en cada rol en el que me he desarrollado; siempre instando a mi vocación de servicio a la comunidad, ya que ser Carabinero es un privilegio, sentir el cariño de las personas, su confianza dónde quiera que estemos... esa seguridad que brindamos y sus agradecimientos en tantas ocasiones, llena el alma y corazón”.



“A lo largo de mis más de 28 años siendo parte de Carabineros de Chile, formé mi familia y soy padre de tres preciosas niñitas, y junto a mi señora hemos ido luchando día a día por darles una vida con principios y valores, basados en el amor y el cariño”.

“En estos 96 años, expreso mi gratitud a esta gran Institución Policial que es Carabineros de Chile; siendo enfático que en los últimos años en los que hemos ido viviendo una serie de cambios, es indiscutiblemente un honor ser parte de sus filas, por ello envío un mensaje a todos los integrantes de ella, a seguir por la misma senda, cada día perfeccionarse y entregar lo mejor de cada uno en beneficio de la comunidad y, continuar con más fuerza que nunca enalteciendo a Carabineros de Chile. Y no olvidar que somos parte de la comunidad y estamos con la comunidad, 24/7, todos los días del año”, indicó.