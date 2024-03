Opinión 05-03-2024

Año académico 2024: que se afectivo y efectivo

El inicio de un proceso académico usualmente se manifiesta posterior al término de otro. Esta concatenación de procesos semestrales y anuales (en la educación formal chilena); está basada en la lógica del desarrollo biológico y psicológico de los individuos. No existe en el ámbito de la educación, un acontecimiento que esté desvinculado de otro o se manifieste desorientado pedagógicamente. Toda práctica y temporalización pedagógica involucra reconocer y valorar procesos o etapas anteriores antes de construir etapas posteriores. Este reconocimiento de lo que fuimos particularmente como profesionales de la educación y también como institución, posibilitará el proponer y planificar lo que queremos ser. El comienzo, por lo tanto, de un nuevo año escolar nos invita a renovar y fortalecer compromisos, a no seguir siendo los mismos, porque el estudiante cambia, la comunidad cambia y la sociedad continuamente se transforma. Sin embargo, hay quienes se han enquistado en sus propias y a veces estrechas definiciones pedagógicas; se han estancado en la cumbre de éxitos anteriores sin ver la posibilidad de continuar escalando.

Lo que en educación ha demostrado cuantitativa y cualitativamente ser efectivo ayer, no necesariamente ha de ser efectivo hoy. ¿Por qué?, ¿es necesario cambiar absolutamente todo y edificar nuevamente desde los cimientos? Si el establecimiento educacional permanece física y organizativamente inalterable, si los docentes siguen siendo los mismos cada año, si las prácticas pedagógicas de estos no varían en demasía y si el contenido de las asignaturas no se modifica, debería expresarse en el entorno al menos tanto, un elemento distinto, divergente. Hay mucho de invariabilidad dentro de las escuelas y liceos. Medularmente, en su propiedad más íntima, los individuos, los procesos e instrumentos deben permanecer y conservarse, por otra parte, auxiliarmente, los individuos (profesores), los procesos (nuevo año lectivo: temporalización) y los instrumentos (planificaciones, planes y programas, protocolos, documentos institucionales, evaluaciones) deben propender hacia la mejora. El compromiso profesional, si es el adecuado, debe conservarse; la misión y la visión institucional, si no están caducas, deben conservarse en su esencia.

Un nuevo año escolar, incluye, además, el aceptar nuevos desafíos y la posibilidad renovada de ser y de hacer algo mejor. En el caso de los profesores y educadores; proponer con seriedad reformas o innovaciones en su quehacer particular como en el contexto general. En el caso de los directivos; perfeccionar o fortalecer su estilo de liderazgo y gestión. En el caso de estudiantes; profundizar en la construcción de sí mismos. En el caso de la familia; comprender y ejecutar realmente su rol educativo.

Que este año académico 2024, sea para toda la comunidad educativa, uno siempre afectivo y efectivo. Que seamos capaces espiritual y técnicamente de permitir más que prohibir, de gratificar más que sentenciar o castigar al estudiantado, de guiarlos no bajo la amenaza de la reprobación o mala calificación, sino más bien, bajo el amparo de la libertad. Porque sólo la educación les permitirá ser un poco más libres.







Boris Albert

Psicopedagogo y Educador diferencial