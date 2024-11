Social 22-11-2024

Año parvulario 2025: postulación a salas cuna y jardines infantiles Integra finaliza el próximo 29 de noviembre

- Las familias pueden postular desde sus teléfonos celulares o computadores ingresando al sitio web www.integra.cl, plataforma que estará habilitada hasta las 14:00 horas.

Fundación Integra recordó a las familias que el proceso de postulación a las salas cuna y jardines infantiles, para el Año Parvulario 2025, finaliza este viernes 29 de noviembre a las 14:00 horas, por lo cual el llamado es a ingresar a la plataforma disponible en www.integra.cl y completar los pasos.

Para iniciar la postulación hay que entrar al sitio web de Fundación Integra y presionar “Postula aquí”, desplegándose la página de Postulación 2025. Acá, el sistema solicitará un correo electrónico y contraseña. Si se realiza el proceso por primera vez, las familias deben registrarse. Quienes ya han postulado antes, pueden usar las credenciales creadas previamente en el sistema.

Luego de ingresar a la plataforma, las familias deben seguir los pasos que indique el sistema, donde se solicitarán diversos datos entre ellos el RUN o IPE (Identificador Provisorio Escolar) de la niña o niño. En el caso de las y los postulantes que no cuenten con este dato, la plataforma asignará un número provisorio.

Los resultados del proceso de postulación se conocerán el 18 de diciembre. Las familias a las que se les haya asignado un cupo, deberán concurrir a la sala cuna y jardín infantil respectivo a partir del día 23 de diciembre, para realizar la matrícula de forma presencial.

Desde Fundación Integra indicaron que en la plataforma se puede postular a todos los establecimientos que estimen convenientes, considerando factores como la cercanía al hogar o lugar de trabajo, proyecto educativo o si cuentan con Reconocimiento Oficial, entre otros.

Además, desde la entidad recalcaron que la plataforma no asigna una prioridad mayor o menor a las postulaciones dependiendo de cuándo se realice, es decir, las efectuadas los primeros días no se privilegian por sobre las recibidas el 29 de noviembre.