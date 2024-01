Social 27-01-2024

Ante incremento sostenido de muertes: Lanzan campaña de prevención del cáncer de piel

● Durante la última década, las muertes por esta enfermedad se han incrementado en cerca del 60% en Chile.



● 9 de cada 10 casos de cáncer de piel se producen por exposición al sol, por lo que utilizar diariamente protector solar, es fundamental.



Anualmente más de 500 personas fallecen por cáncer de piel en Chile, enfermedad que en 9 de cada 10 casos, tiene como principal responsable a la exposición a la radiación UV del Sol. Esta patología que se puede prevenir y curar cuando es detectada a tiempo, ha registrado un crecimiento cercano al 60% durante los últimos años, lo que refuerza la necesidad de seguir educando a las comunidades sobre la importancia del uso y aplicación correcta del protector solar, al menos 3 veces al día y durante todo el año, como principal herramienta de prevención, entre otras medidas.



Con el llamado “Protégete de lo que no ves. Prevenir el cáncer de piel, cuanto antes mejor”, Fundación Arturo López Pérez (FALP) lanzó su campaña educativa, instancia que además de contar con el apoyo del Ministerio de Salud, cobra mayor relevancia ante las altas temperaturas y elevados niveles de radiación registrados a lo largo del país. A esto además se suma que al 24 de diciembre de 2023 se habían registrado más de 560 muertes por esta enfermedad, la cifra más alta de los últimos 20 años, según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud.



A través de información educativa, la campaña busca concientizar sobre la importancia de la prevención de esta patología y, al mismo tiempo, promover conductas de autocuidado desde la infancia, como el uso diario de protector solar de amplio espectro tres veces al día, y cada 2 horas o inmediatamente al salir del agua cuando existe exposición directa. A esto se suma evitar la exposición solar en los horarios de mayor riesgo, es decir, entre las 11.00 y 16.30 horas, y la incorporación de ropa y elementos de protección cada vez que se está al aire libre. Esto último, principalmente en aquellos trabajos y/o disciplinas deportivas que se realizan al exterior. Por ejemplo, agricultura, construcción, pesca, atletismo y fútbol, solo por nombrar algunos.

Nueve de cada diez personas con cáncer de piel lo desarrollan debido a la exposición al sol, conducta que está asociada a momentos de felicidad por relacionarse con las vacaciones, la playa, el campo o la vida al aire libre. Sin embargo, según el Dr. Leonardo Peruilh, dermato-oncólogo de FALP, “olvidamos que al exponernos a la radiación UV solar, como también de solárium, estamos favoreciendo el envejecimiento prematuro y aumentando los riesgos de desarrollar cáncer de piel, ya sea del tipo no melanoma (carcinoma basocelular y carcinoma de células escamosas) o melanoma. Este último es el más agresivo y potencialmente mortal”.

“Promover y reforzar transversalmente en la comunidad la adhesión a conductas saludables y responsables del cuidado de nuestra piel es prioritario. La fotoprotección constante puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel no melanoma en aproximadamente un 40%, y en un 50% el del tipo melanoma”, refuerza el especialista.

REALIDAD LOCAL

Al igual que otras enfermedades oncológicas, el cáncer de piel tiene un fuerte impacto en regiones. Entre 2022 y 2023, 74 personas fallecieron por cáncer de piel en la región de Maule. De ellas, el 59% fueron hombres y el otro 41% mujeres.

Respecto del tipo de cáncer de piel asociado a estos decesos, el 60% fue por cáncer de piel del tipo no melanoma y el otro 40% por cáncer de piel tipo melanoma. Las comunas más afectadas fueron Talca con un 20% de las muertes, Curicó con un 8%, y Constitución, Linares, Parral, Pencahue, San Clemente, y Teno, todas ellas con un 5%, respectivamente.

En cuanto al rango etario más afectado, el 55% de los fallecimientos se registró entre los 70-89 años, el 23% entre los 50-69 años, y el 12% en personas mayores de 90.

“Protégete de lo que no ves” estará presente en distintos puntos a lo largo de Chile, a través de cines, transporte, vía pública, y también redes sociales.