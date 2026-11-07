sábado 07 de noviembre del 2026
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    Opinión 07-11-2026
    “ANTES DE QUE DIOS HABLARA”, DE VICTOR TOLEDO SELMAN?
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    El médico Víctor Toledo en esta obra de 500 páginas, invita a indagar sobre varias interrogantes que tienen relación con sucesos ocurridos antes de la escritura de la Biblia. Hace un breve relato de la riqueza humana que transcurrió en los siglos inmediatamente previos a que el Antiguo Testamento comenzara a ser escrito. Además, plantea una serie de interrogantes que intenta resolver. Entre ellas:
    1.-¿ Cuánto tiempo lleva en total de existencia la Humanidad?
    2.- ¿Cuándo, cómo y dónde apareció la vida?
    3.- La dispersión humana por todo el mundo y el porqué de la diversidad étnica y lingüística?
    4.- ¿Qué ocurrió con el Homo Erectus que vivió 6 veces el tiempo que el Sapiens lleva de existencia? Se está hablando de 50 mil años atrás.
    5.- ¿Qué tanto de las historias narradas en la Biblia ocurrieron tal como son descritas? ¿Cuáles relatos bíblicos se corresponden con realidades acontecidas en el pasado?

    El autor señala que no se busca atacar ni defender la fe, sino plantear interrogantes sobre cómo se formuló la idea de la revelación divina. Dentro de ellas, está la de ubicar los contextos históricos de los episodios como el diluvio universal, la torre de babel, los patriarcas y el éxodo, entre otros…. Y tomando en cuenta además, que la Biblia fue escrita aproximadamente por 40 autores en un período, para el Antiguo Testamento, desde el año 1400 al 400 A.C. y el N. Testamento, entre el 40 al 100 D.C. No es de extrañar lo anterior, ya que los hechos se narraban en esa época varios años después de ocurridos. Así por ejemplo, la Ilíada fue escrita al menos 400 años después de los eventos que pretende describir.

    El libro prácticamente es un texto de historia con aportes de la Biología, Genética, Paleontología, Arqueología y la Geoclimatología. Incorpora además, muchas curiosidades, y mapas descriptivos.

    Finalmente decir, que la temática está expuesta en doce capítulos y un epílogo que sin duda entregará al lector reflexiones y conocimientos, que a pesar de ello le generará más interrogantes sobre la existencia y la vida.

    Freddy Mora | Imprimir | 128

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