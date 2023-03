Social 23-03-2023

Antibalas, el pop experimental con que MORO presenta su carrera musical

- Este single, ya disponible en plataformas digitales, es el primero del nuevo proyecto del sanjavierino Joaquín Landaeta y lo hace bajo el sello Índigo Records.





Antibalas es un poema autoral que habla sobre el autocuidado, saber que hay que refugiarse cuando es necesario y nace inspirado en los sonidos de batería de una banda de los años 60. “Llegué a ese bits de “Programy”, una canción de The silver apples y me encantó la onda, tan underground y que sonaba tan bien”. Así que de ahí lo tomó y construyó una nueva canción.



La historia de MORO, músico de San Javier en el Maule, viene desde el 2017 con singles bajo su nombre de pila como ‘Nadie’ y un Re-edit de la canción ‘Panderetas’ que salió en su primera versión de su primer EP ‘Defensa personal’ del 2019, con los que también vinieron varias presentaciones en vivo. “Creo que para no haber hecho ninguna campaña de difusión tuvieron buena recepción dentro y fuera de Chile”, recuerda el artista quien en su momento fue nombrado artista revelación por la revista Rockaxis.



Pero de esos exitosos lanzamientos a esta nueva etapa hay un cambio. “Fue como una avalancha que simplemente empezó a ocurrir de manera orgánica y hasta que dije que sentía que estaba haciendo mucho y nada a la vez, así que decidí tomarme las cosas de otra manera”. Cuenta MORO, quien decidió cambiarse de nombre para marcar este hito en su carrera y comenzar una búsqueda y exploración más en libertad. “Hoy en día la historia es diferente y por fin puedo trabajar de manera cómoda en los estudios índigo, en donde toqué batería, bajo, guitarra eléctrica y piano rhodes para esta nueva canción”.



ANTIBALAS, es un pop experimental que tiene una fórmula que nunca antes había usado el músico, ya que tiene ritmos más rápidos de los que solía componer. “En este nuevo proyecto me siento más libre de hacer todo tipo de cosas y eso me gusta”.





Como muchos músicos, MORO trabaja desde la autogestión. Grabó el single, lo produjo, lo mezcló y luego lo mandó a masterizar. El diseño de portada también es suyo.