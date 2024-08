Policial 14-08-2024

Anticipan preparación de temporada de incendios forestales en el Maule

Una Mesa Regional de Protección y Prevención de Incendios Forestales fue realizada en Linares, encabezada por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, junto a los delegados provinciales de Curicó, Linares y Cauquenes, además de Senapred, Conaf, la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Fiscalía, Ejército y Carabineros, entre otros.

En la oportunidad, se analizó la temporada 2023-2024 y se revisaron las medidas para lo que se viene para el futuro.

“Todos los participantes desarrollaron presentaciones para ir preparando lo que será esta nueva temporada. Informar la importante reducción que hemos tenido tanto de afectación como de incidencia gracias al trabajo de prevención y combate y agradecemos a Corma e instituciones privadas porque el trabajo coordinado y mancomunado con las instituciones públicas y privadas es lo que permite que el Maule sea la segunda región con mayor disminución de afectación y ocurrencia de incendios”, destacó el delegado Aqueveque.

Esta es la primera mesa de la temporada, la que se seguirá replicando, esta vez el 3 de septiembre en Cauquenes y a la cual se invitará a los 30 alcaldes maulinos.

La directora de Conaf, María Isabel Florido expresó que “estamos en una de las tantas reuniones de coordinación y estamos tratando de que no nos falte ninguna variable para minimizar la ocurrencia de incendios forestales. Se destaca la coordinación y así lo avalan las estadísticas pero no queremos quedarnos sólo con esto porque todos los esfuerzos suman”.

A su vez, el gerente de Corma, Leonardo Vergara, agregó que la Región del Maule “se ha portado bien por una cuestión de convivencia, disciplina y gestión público-privada, la que ha permitido que todos sepamos cuál es nuestro rol. Pero eso no significa que nos podamos confiar, porque las condiciones que se nos presentan para la temporada que viene serán probablemente extremas”.