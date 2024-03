Nacional 12-03-2024

Antofagasta: Hermana de docente que se suicidó culpa a padres de alumna acusada de agresiones

Karina Yoma, la hermana gemela de Katherine Yoma, la docente que se suicidó tras denunciar que había sufrido agresiones y amenazas en la Escuela D-68 José Papic de Antofagasta, afirmó que los responsables del lamentable deceso "son los padres" de la estudiante acusada de agredirla.

Tras el funeral realizado este lunes, Karina señaló que "los responsables son los padres de la estudiante agresora. Yo soy profesora y sé lo que estoy diciendo. Pero eso no libra de responsabilidad a la estudiante, porque ella amenazó de muerte a Kathy no solo una vez; más de una vez".

Karina añadió que la mencionada estudiante "hizo cosas muy bizarras como traer cucarachas al colegio, las dejaban en la mesa. Y con otras amigas también exponían que querían a Kathy muerta".

"Otros responsables directos es el equipo directivo de este colegio. El equipo de convivencia escolar de este colegio falló, porque no tienen un protocolo frente al acoso, y si lo tienen, no lo aplicaron", complementó Karina.

En septiembre de 2023, la docente había denunciado que recibió amenazas de muerte de parte de una alumna y que sufrió agresiones a manos del apoderado de ésta, quien la esperó a la salida de la escuela y la atacó verbal y físicamente, además de quitarle su celular y reventarlo contra el suelo.

Tras lo anterior, afirmó Karina, la profesora siguió todos los protocolos correspondientes ante este tipo de acoso, pero no hubo una respuesta por parte de las entidades involucradas (el establecimiento educativo, la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la Mutual de Seguridad), por lo que la situación quedó impune.