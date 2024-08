Nacional 18-08-2024

Antogasta: Polémica por instalación de ramadas cerca de humedal urbano

Polémica hay en Antofagasta luego de conocerse que una organización de ramaderos tiene la intención de instalarse cerca del humedal urbano y santuario de la naturaleza Aguada La Chimba, ubicada en el sector homónimo en el área norte de la ciudad.

"(Se trata de una agrupación que) desde el mes de enero o febrero, me estaba solicitando un terreno y yo no quería que afectara a nadie. Este terreno queda en la línea costera, por el sector de la playa de La Chimba", dijo el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez.

Desde la seremi de Medioambiente enviaron un oficio al jefe comunal, exponiendo las razones por las cuales no se recomienda la instalación de dichas ramadas. La principal, es que en el sitio se generaría un daño considerable a la flora y a la fauna del ecosistema.

"Mediante este documento, los antecedentes que entregamos buscamos que la autoridad municipal pueda reconsiderar su posición sobre la instalación de estas ramadas (...). Es un ecosistema sumamente delicado, que ha tomado muchísimos años recuperar por el trabajo de organizaciones sociales", dijo el seremi Gustavo Riveros.

Por su parte, la Fundación Kennedy - organización que se ha dedicado al cuidado del humedal - aseguró que está "en conversaciones" con asesores legales para impedir el hecho.

"Todo esto ha implicado un importante desarrollo o recuperación del humedal, que vemos que está en peligro si es que las ramadas se instalan cerca de este lugar (...), dijo María José Domínguez, directora ejecutiva de la fundación.

"Hemos estado en conversaciones con autoridades competentes, incluida la Municipalidad; y con asesores legales para poder definir qué medidas tomar a fin de evitar que el lugar sufra las externalidades de las celebraciones", agregó.

Por último, en redes sociales circula un petitorio para reunir firmas y apoyar a la causa.