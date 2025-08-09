Opinión 09-08-2025

Antojoo,

Oscar mellado Norambuena



La Negri, con mucho cuidado, para no despertar a su mami descendió de la cama donde ambas dormían desde que ella tenía recuerdos. Su querida abueli-mami, fingió no haberse despertado, pero ella desde hace un tiempo que está muy preocupada por su nieta hija, a quien ella cuida, biencuida, desde el embarazo evitando que su hija, la Mercedes, se hiciera un aborto en las manos de la partera del sector, que ademásque además de ser muy copuchenta se las da de saberle la vida a todos, para ocultar que más de alguna niña había muerto en sus manos.

Ahora la bueli, se desvela, está preocupada porque su Negri, anda rara, se va a la huerta y se quea allí pajariando, y lo que coma too le cae mal, naa encuentra gueno, por na’ le dan deseos de vomitar y pá a más todo el tiempo andaba cansá y puro quiere dormir.

La Negri, con cuidado abrió la puerta que siempre chirriaba al abrirla o cerrarla, despacito salió al pasillo corredor, en la oscuridad de la noche sintió en su mano el tibio aliento de Cholo, él guardián de casa, juntos caminaron hasta llegar al lugar donde estaba la bacinica, que evitaba ir al poso séptico que se ubicaba distante de la casa. Después ambos se dirigieron a la cocina, allí se mantenía calentito el rescoldo que bajo sus cenizas abrazaba la que para Negri, era la más hermosas de las tortillas habías y por haber, la desenterró con ansias, cortó un buen trozo, saboreo y disfruto de él, tiro una rebanada a Cholo, quien lo engullo de una mascada. Después ella bebió un trago de la leche que tenía guardado por si acaso y allí se quedó sin pensar en nada, resignada a lo que vinera.

Chirriaron lLos improvisados goznes de cuero que nunca fueron cambiados y resultaron quedar eternos.

Ingreso la mami-abuela, miro a su nieta sin decir nada.

La Negri, como hablando sola dijo;

Sí, estoy embaraza.

Y que dijo el Juanchi, preguntó la abueli.

No abueli, no es ná del Juanchi, es del patrón.

Los primeros rayos del sol indiferentes penetraban por las ranuras de la modesta cocina.





