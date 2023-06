Crónica 09-06-2023

Antonio Walker: “La Reforma Tributaria es una ilusión. No solo no recaudará lo que espera, sino que comprometerá el crecimiento de Chile”



El presidente de la SNA también se refirió a la preocupación por la falta de liquidez en la agricultura y el impacto que está teniendo la violencia en la macrozona sur en el desarrollo del sector.



El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, lideró el seminario ¿Cómo viene la temporada 2023-2024?, en el que también participaron el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; el economista José Ramón Valente y destacados expertos del sector que abordaron los desafíos y tendencias para el agro.



En su discurso, Walker hizo un llamado a la unidad del agro y abordó los temas en los que está enfocado su sector. Entre ellos, estuvo la falta de liquidez que está afectando a los agricultores, producto de dos temporadas con mala rentabilidad, consecuencia de factores internos y externos. La buena noticia, según el presidente de la SNA, es que “estamos viendo una tendencia en la estabilización del precio de nuestros productos, una baja en el costo de insumos y fletes marítimos, y una normalización logística, lo que hace más auspicioso el futuro”.



Agregó que “la banca sabe que nuestro negocio es a largo plazo, conoce nuestra actividad, por lo que confiamos que entregue el financiamiento que necesitamos, teniendo presente que nuestro sector siempre ha sido un buen pagador y que invertir en nosotros da buenos frutos”.



Walker dijo que otra inquietud transversal de los agricultores es el imperativo de volver a poner de nuevo en marcha la economía nacional. En esa línea, se refirió a la Reforma Tributaria, asegurando que no podrá financiar todas las necesidades del país y que, tal como está planteada actualmente, “es una ilusión, que no solo no recaudará lo que espera, sino que además comprometerá el crecimiento futuro de Chile”.



Otro tema de preocupación que mencionó Walker es el avance de la delincuencia y el crimen organizado a nivel país, dado que “cada vez más campos han sido objeto de robo de insumos y maquinarias, incluso con consecuencias fatales para agricultores que han tratado de defenderse”.



A lo anterior, se suma la inseguridad en la macrozona sur, razón por la que Walker, junto al resto del directorio de la SNA, viajó hace dos días a Temuco y se reunió con el delegado presidencial en La Araucanía, José Montalva, y el gobernador regional, Luciano Rivas. “Esta situación de ataques constantes no sólo afecta a los habitantes de la macrozona sur, sino que a todo el país al comprometer la producción de alimentos y de madera. ¿Cómo vamos a sembrar si no sabemos si podremos cosechar?”, dijo el líder del agro.