Crónica 28-02-2024

Anulan parcialmente permiso de data center de Google: piden que incluya efectos de cambio climático

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago determinó anular parcialmente la aprobación del proyecto “Cerrillos Data Center” de Google, para que incluya efectos del cambio climático.

Por ello, ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) retrotraer el procedimiento de evaluación de la iniciativa, para que se incorpore dicha condición en la evaluación del componente hídrico.

En la sentencia se dijo que tanto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), como la dirección ejecutiva del SEA “incurren en ilegalidad, en relación con la falta de antecedentes que justifiquen la inexistencia de impactos significativos sobre el Acuífero Santiago Central, lo cual a su vez incide en las condiciones o exigencias dispuestas, así como en los compromisos ambientales voluntarios”.

El fallo ordena que el SEA dicte un nuevo ICSARA, informe que consolida las consultas, aclaraciones o rectificaciones solicitadas por los servicios públicos con competencia ambiental al titular del proyecto.

Junto con ello, deberá requerir el pronunciamiento de los organismos públicos con competencia ambiental que corresponda, dictar un nuevo ICE (Informe Consolidado de Evaluación) y proceder a una calificación que complemente la RCA.

Finalmente, se suspendieron los efectos de la parte no anulada de esta aprobación, hasta que se dicta la RCA complementaria.

“De esta forma, el proyecto no puede ser ejecutado hasta no contar con esta última resolución”, se dijo en el fallo.

El tribunal estuvo integrado por los ministros del Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano Lira, presidente (s), y Cristián López Montecinos; y la ministra María Merino Verdugo, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El ministro Delpiano, que redactó el fallo, indicó que “la evaluación ambiental del proyecto no permitió descartar adecuadamente los impactos significativos que este podría tener sobre el recurso hídrico en la zona surponiente de la región Metropolitana”.

“Tanto la RCA, que aprobó el proyecto; como la resolución del SEA que desechó las solicitudes de invalidación presentadas por la municipalidad y por vecinos de la comuna, incurren en una ilegalidad respecto de la falta de antecedentes que justifiquen la inexistencia de impactos significativos sobre el Acuífero Santiago Central”, añadió.



Reclamaciones

Contra la aprobación de este proyecto se presentaron dos reclamaciones. Una de un grupo de 14 vecinos y otra del municipio de Cerrillos. Sin embargo, en el camino 13 vecinos y la municipalidad se desistieron, quedando solo una vecina como reclamante.

El proyecto del data center del gigante tecnológico tiene como titular a Inversiones y Servicios Dataluna Ltda.

Este consiste en dos edificios, dos patios eléctricos, oficinas administrativas, estacionamientos, garita de acceso, bodegas, una subestación eléctrica con una línea de transmisión subterránea de doble circuito, torres de enfriamiento y generadores eléctricos de emergencia con su estanque de combustible líquido integrado.