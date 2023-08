Crónica 13-08-2023

Anuncian que comercializadores de bebestibles de la región del Maule estarán obligados a ofrecer y recibir botellas retornables

• Este domingo comienza a regir la segunda fase de la ley que regula los plásticos de un solo uso y que obliga a almacenes y tiendas de conveniencia a vender bebestibles en envases retornables y aceptar las botellas retornables de los clientes.

Diversos locales del sector Plaza Las Heras en la comuna de Talca, recorrió la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Daniela de la Jara, para informar a los comercializadores de bebestibles: supermercados, botillerías, almacenes, minimarkets, entre otros, que a partir del domingo 13 de agosto de 2023, estarán obligados a ofrecer y recibir botellas retornables por venta on-line o presencial en sus instalaciones, según lo establece la Ley N°21.368, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas.

En la oportunidad, la autoridad medioambiental visitó la botillería Líquidos.cl, el local Holy Market, y el Supermercado San Antonio, donde resaltó que la ley tiene por objeto proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos, al limitar la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos y fomenta la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso y la regulación de las botellas plásticas desechables.

En este contexto, la portavoz de la cartera ambiental indicó que “el domingo 13 de agosto comienza a regir la obligación para que todos los locales de expendio de bebidas, exista la disposición de botellas retornables, esta normativa es obligatoria para todos los almacenes, de cualquier tamaño, botillerías, supermercados, aquellas tiendas de conveniencia que encontramos en los servicentros, es decir, todos los locales que expendan bebidas deben cumplir con esta obligación. Lo que pretende la ley es que disminuyamos progresivamente el uso del plástico y eso significa que los distintos establecimientos van a tener que acomodar su funcionamiento, la logística para poder recibir las botellas retornables y disponerlas a la ciudadanía”, manifestó la seremi Daniela de La Jara.

Por su parte, el trabajador de la botillería Líquidos.cl, Jonathan Muñoz, expresó que “esta es una gran ayuda para el medio ambiente, nosotros somos una cadena y tratamos de fomentar que el cliente venga con su bolsa y con su envase retornable y esta ley ayuda bastante y nosotros como cadena nacional estamos conscientes del tema del medioambiente y nos ayuda a que se incentive más”, dijo el vendedor de la cadena Líquidos.cl.

FISCALIZACIÓN Y MULTAS

Cabe señalar que el organismo encargado de fiscalizar el no cumplimiento de las obligaciones de retornabilidad para comercializadores de bebestibles, son las Ilustres Municipalidades, lo que deberán sancionar con multas que va de 1 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada día en que no haya disponibilidad de venta de bebestibles en formato botella retornable o no exista un mecanismo para recibir de los consumidores dichos envases. Asimismo, los Juzgados de Policía Local (JPL) están a cargo de los procedimientos, de acuerdo con las fiscalizaciones de los municipios y/o denuncias ciudadanas.