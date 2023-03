Social 31-03-2023

Aporte Familiar Permanente Extraordinario se duplicó y beneficiará a más de 120 mil Maulinos



• La entrega adicional del ex Bono Marzo, propuesto por el Presidente Gabriel Boric, es de $60.000 y se pagará automáticamente en las cuentas de los beneficiados y presencial a quienes no posean cuenta RUT

A tan solo días de publicada la respectiva Ley, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, vino al Maule a dar por iniciado el pago extraordinario del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), que en la región beneficiará a 119.288 de familias.



La noticia fue dada a conocer por el secretario de Estado en un encuentro con personas favorecidas, realizado en las oficinas de la Caja de Compensación Los Héroes, junto al Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, la Seremi del Trabajo, Maribel Torrealba y el jefe de la sucursal Talca del IPS, Eugenio Cáceres.



“Este es un gran esfuerzo que hizo el Gobierno para duplicar el Bono Marzo. Además desde mayo habrá un aumento de 20% en la Asignación Familiar y también está el Bolsillo Familiar Electrónico, que va a permitir comprar alimentos y otros productos de primera necesidad con un descuento de 20%”, dijo ministro Mario Marcel.



El pago extraordinario del Aporte Familiar Permanente es parte de una iniciativa legal impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, aprobada por el Congreso el 20 de marzo y promulgada por el Mandatario el 23 de igual mes. La ley incluye también un reajuste al Subsidio Único Familiar y a la Asignación Familiar, además de la creación del Bolsillo Familiar Electrónico.



El delegado Humberto Aqueveque, dijo que “esto demuestra que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, no sólo está preocupado de las grandes transformaciones sino que también está preocupado que las políticas públicas toquen las puertas de los hogares. Este bono llega a unas 120 mil personas en la Región del Maule, de las cuales más del 80% son mujeres y muchas de ellas de sectores rurales”.



AUMENTAN BENEFICIADOS

Según explicó al Seremi del Trabajo, Maribel Torrealba, la cantidad de personas beneficiadas en la región podría aumentar mucho más.



“Tenemos el registro de que cada persona que recibe este bono tiene, en promedio dos cargas familiares que reciben el aporte, así que en total serán 245 mil beneficiados en el Maule. Sabemos que marzo es un mes complejo, con muchos gastos, por eso el Gobierno se está haciendo cargo del tema económico en el país y que sea más llevadero para todas y todos los chilenos”, manifestó.