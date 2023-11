Social 24-11-2023

Aporte Familiar Permanente ha llegado a más de 121 mil familias maulinas



** Así lo destacaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social junto al Director Regional del IPS Maule, al realizar un balance de este beneficio. Las autoridades hicieron a su vez, un llamado a quienes no han cobrado para que se acerquen a los puntos de pago.



Hasta ahora y en la Región del Maule, el Aporte Familiar Permanente 2023, ex Bono Marzo, ha llegado a 121 mil 461 familias, las que en conjunto han recibido sobre 248 mil aportes, con una inversión del Estado que supera los 29 mil millones de pesos. Ellas forman parte del millón 474mil familias que han recibido el beneficio a nivel nacional.



Así lo destacaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal junto al Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, al realizar un balance de este beneficio y hacer un llamado a quienes no lo han cobrado.



“Si bien es cierto, la mayoría de las personas ya recibieron esta ayuda estatal en meses anteriores, en nuestra región aún quedan mil 392 familias que, teniendo derecho al Aporte, no lo han ido a cobrar en forma presencial, según nos indica la última actualización de cifras realizada por el IPS. A ellos, les hacemos un llamado para que retiren a tiempo su beneficio y no lo pierdan” comentó la Seremi.



El Director Regional del IPS Maule, agregó que el beneficio tiene un tiempo para ser retirado. “Son nueve meses desde que se emitió el pago, plazo que comienza a cumplirse ahora en diciembre para aquellas personas que debían cobrarlo presencialmente. Es por esta razón, que institucionalmente, hemos tratado de contactarlas para notificarles que se acerquen a recibir su pago” comentó.



Las autoridades recordaron que este beneficio se paga una vez al año y que este 2023, el Aporte Familiar ascendió a la suma de $ 59.452 por carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario.



Además, este año, excepcionalmente, el Gobierno entregó un pago extraordinario de $60.000 del Aporte Familiar Permanente, en el marco de la Ley N° 21.550, que promovía medidas para la seguridad económica de las familias chilenas. Este pago adicional consideró a las mismas familias que recibieron el pago regular del beneficio entre febrero y marzo de este año.



¿QUIÉNES LO RECIBEN ESTE AÑO 2023 Y QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR?



El Aporte Familiar Permanente 2023 beneficia a:



• Personas con Subsidio Familiar que cobraban este beneficio al 31 de diciembre de 2022. Reciben un Aporte por cada causante de subsidio (es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio).



• Las personas con Asignación Familiar o Maternal, además de un grupo de pensionados, quienes cobraban esos beneficios por sus cargas familiares al 31 de diciembre de 2022. Reciben un Aporte por cada carga familiar.



• Familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario, que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre de 2022. Reciben un Aporte por familia.