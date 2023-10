Social 27-10-2023

Aporte Familiar Permanente: ¿Hasta cuándo se puede cobrar?



** El ex bono marzo se entregó entre enero y marzo 2023 y el plazo para el cobro presencial es de 9 meses desde su emisión. Seremi del Trabajo y Director Regional del IPS Maule, invitaron a consultar dudas en www.aportefamiliar.cl



Nueve meses es el plazo para cobrar el Aporte Familiar Permanente, ex Bono Marzo, desde que se emitió el pago. Cabe recordar que este beneficio se entregó entre febrero y marzo, por lo cual los primeros vencimientos para quienes no han cobrado ocurrirán entre noviembre y diciembre de este año.



Así lo hicieron notar la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal y el Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, quienes resaltaron que debido a que este plazo se acerca, “el IPS está realizando un llamado a personas con Asignación Familiar, Subsidio Familiar o Maternal, o a familias que integraban el Subsistema de Seguridades y Oportunidades al 31 de diciembre de 2022, a revisar si cuentan con un pago del Aporte Familiar Permanente que no haya sido cobrado a la fecha” destacó la Seremi.



Agregaron que lo anterior, aplica en el caso de quienes cobran presencialmente en locales de pago. “Ello porque más del 96% de los pagos fueron realizados como depósito en CuentaRut u otra cuenta bancaria, por lo que la mayoría de las personas beneficiarias y recibieron esta ayuda estatal, sin embargo, nos preocupa que quienes no lo hayan recibido, puedan hacerlo antes del vencimiento del plazo” agregó el Director Regional del IPS.



¿DÓNDE CONSULTAR SI TENGO UN PAGO POR COBRAR?

Respecto del lugar donde se puede consultar por si existe un pago por cobrar, las autoridades resaltaron que quienes debían cobrar presencialmente en los locales de pago, como Los Héroes o Banco Estado y no concurrieron a hacerlo, pueden revisar en www.aportefamiliar.cl si aparecen con el beneficio pendiente de cobro.



Para quienes cumplían los requisitos, los pagos del Aporte Familiar Permanente 2023 correspondían a $59.452 por cada familia o carga familiar y, de manera excepcional, posteriormente se realizó un segundo pago extraordinario por $60.000.



Es importante señalar que para el cobro de este y otros beneficios, las ejecutivas y ejecutivos de la red ChileAtiende del IPS jamás solicitarán las claves bancarias por ningún medio.