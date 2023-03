Social 21-03-2023

Aporte Familiar Permanente: Se inició el pago a personas con cargas familiares

** En la Región del Maule serán cerca de 120 mil familias las beneficiadas con el aporte este año. Así lo destacaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social junto al Director Regional del IPS Maule.



En la región y el país, se dio inicio al proceso de pago de la tercera nómina de beneficiarias y beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2023, orientado esta vez a las familias de trabajadores y pensionados que reciben pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares acreditadas al 31 de diciembre 2022.



Así lo destacaron, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal junto al Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, quienes hicieron notar que nuestra región, se inscribe entre las que concentran el mayor porcentaje de este beneficio a nivel del país, con un 7,8% de sus habitantes.



“Se estima que este 2023, se beneficiarán cerca de 120 mil familias en nuestra región, con un total de 243 mil 494 aportes familiares permanentes entregados, con una inversión del Estado en nuestro territorio que supera los 4 mil 677 millones de pesos. Este aporte, conocido también como el ex bono marzo, representa un apoyo importante a las familias y es por esa razón, que también nuestro Gobierno ha decidido este año duplicar su monto, presentando una iniciativa legal que esperamos concluya lo antes posible su tramitación en el parlamento” indicó la Seremi del Trabajo.



Por su parte, el Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, recordó que el Aporte Familiar Permanente es un beneficio en dinero para ayudar a las familias de menores ingresos y de clase media que deben enfrentar mayores gastos durante el mes de marzo. “El monto para este año es de 59 mil 452 pesos por carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario y nuestro instituto se encuentra ya cancelando la tercera nómina y final para este año. Invitamos a las personas a visitar el sitio web www.aportefamiliar.cl con su RUN y fecha de nacimiento para conocer su lugar y fecha de pago, si les corresponde el beneficio” explicó.



RECLAMOS

Las autoridades señalaron, además, que a partir del 15 de marzo, quedó habilitada la opción para ingresar reclamos en el sitio www.aportefamiliar.cl, sea en el caso de las personas (de cualquier grupo) que crean cumplir con los requisitos establecidos en la ley, pero no aparecen con derecho a pago del Aporte Familiar, o bien recibieron pago por menos cargas familiares de las que les correspondían. El plazo para presentar un reclamo es de un año.



En tanto, el plazo para cobrar el Aporte Familiar es de nueve meses desde que se emitió el documento de pago. Es decir, si en www.aportefamiliar.cl se indica que el pago está disponible desde el 15 de marzo de 2023, la persona tendrá plazo hasta el 15 de diciembre de ese mismo año para hacer efectivo el cobro. Después de esa fecha no se podrá cobrar el beneficio.