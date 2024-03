Agricultura 05-03-2024

Aporte Familiar Permanente: Segunda nómina entregará sobre 74 mil beneficios en la región del Maule

• Autoridades encabezadas por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, junto a las seremis de Desarrollo Social, Sandra Lastra Morales, y Trabajo, Maribel Torrealba Retamal, visitaron el hogar de una familia beneficiaria que es parte de los más de 30 mil nuevos hogares que se integran a partir de ahora a la recepción del beneficio.



Con una visita al hogar de Yohana Gutiérrez, joven madre de tres niños, autoridades regionales, encabezadas por el delegado regional presidencial, Humberto Aqueveque, se refirieron al alcance que tendrá en la Región del Maule, el pago de la segunda nómina del Aporte Familiar Permanente, y que suma a más de 30 mil nuevos hogares maulinos a la recepción del beneficio.



En la ocasión, estuvieron además las seremis del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, y de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra, y del jefe del Centro de Atención Previsional Talca del IPS, Eugenio Cáceres, quienes destacaron la relevancia de este beneficio para familias como las de Yohana.



“Con estos aportes que recibe Yohana, podrá comprar los útiles escolares de sus hijos. Nos contaba lo orgullosa que está que uno de ellos sea presidente del Centro de Estudiantes en la Escuela 1 y nos llena de alegría compartir este espacio y una historia como ésta nos da energía, más aún, sabiendo que estamos cumpliendo con el compromiso del Presidente Gabriel Boric. Este bono es muy importante para el país”, expresó el delegado Aqueveque.



Es justamente esa importancia, la que relevó con su testimonio Yohana Gutiérrez, al destacar que “el Aporte Familiar Permanente me sirvió mucho para comprar los útiles y la ropa, ya que los momentos están muy difíciles, llevo años recibiendo el beneficio, pero esta vez, lo recibí por adelantado así que estoy muy contenta”.



Por su parte, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba, resaltó que Yohana “es beneficiaria del Aporte Familiar Permanente, ella tiene tres hijos, por los cuales el IPS le entrega un monto de 270 mil pesos. En el Maule están pronosticados pagos para 30.335 familias, siendo de 74.493 el número de beneficios que vamos a entregar considerando que cada familia tiene 2 o 3 cargas, lo que es muy buena noticia para ella y para todos los que reciben este beneficio”.



A su vez, la Seremi de Desarrollo Social, Sandra Lastra, informó que “en esta segunda nómina son más de 30 mil familias beneficiadas en el Maule y que se suman a otros beneficios que reciben. Esto no es algo que se postule, sino que es automático y que ya es parte de la red social que se entrega desde el 2014, un aporte valioso y hemos visto cómo las familias pueden costear los gastos de escolaridad y viene a entregar un aporte fundamental para las familias y que se ha adelantado el pago”.



El monto del Aporte Familiar Permanente para este año es de $61.793 por carga familiar o familia, según el tipo de beneficiario, según expresó el Jefe del Centro de Atención Previsional Talca del IPS, Eugenio Cáceres, quien agregó que las personas que creyendo tener derecho no reciben el beneficio, podrán consultar “después del 15 de marzo estará habilitada una plataforma para ello y también desde hoy, pueden hacerlo en nuestras oficinas, en el Call Center 101 y también a través de las redes sociales institucionales”.