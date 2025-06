Social 22-06-2025

Apoyando a madres e hijos el FOSIS promueve entornos familiares positivos y protectores

Adultos reconectaron con su infancia y recordaron sus modelos de crianza





Iniciativa Local del Programa Familias permitió a una treintena de jefas de hogar de la comuna de San Javier, reconectar con su infancia y sus modelos de crianza para mejorar sus habilidades emocionales y comunicacionales, y fortalecer vínculos que potenciarán su convivencia y calidad de vida



Jefas de hogar, representantes de 30 familias, y más de medio centenar de niños y niñas de la comuna de San Javier, se agruparon en torno a la clausura de la Iniciativa Local ejecutada por el Programa Familias, denominada “Construyendo Hijos Fuertes y Reconstruyendo la Niñez de Adultos Rotos”.

Previamente desarrollaron un ciclo de talleres vivenciales dirigidos a estas madres, a objeto de fortalecer sus competencias parentales desde un enfoque de crianza respetuosa y conectada emocionalmente.

Aquello se basó en un coaching ontológico y aprendizaje experiencial, permitiendo a los participantes reconectar con su propia infancia, resignificar sus modelos de crianza, mejorar sus habilidades emocionales y comunicacionales, y fortalecer sus vínculos familiares.

La sanjavierina Daniela Cádiz Contreras, una de las usuarias de esta iniciativa, explicó que fue una intervención “muy valiosa porque nos permitió entender y darnos cuenta de una serie de aspectos que nos van a servir mucho para generar relaciones mucho más positivas en nuestros hogares y relacionarnos bien con nuestros niños. Y ojo, no es que seamos malos padres o madres y que tratemos mal a nuestros hijos, no. No por eso estamos acá, pero sí a veces uno comete ciertos errores en la crianza y en la manera de tratar o relacionarnos con los demás y eso es lo que precisamente buscamos mejorar para tener una excelente relación con nuestro entorno más cercano o directo. Sin duda, fue un muy lindo trabajo el que hoy culminamos”.

De esa manera se abordó la reproducción de castigos físicos, psicológicos y económicos que aún persisten, como herencia de modelos culturalmente aceptados en el pasado. Asimismo, se generaron relaciones basadas en el respeto, la empatía y la comunicación efectiva con niñas y niños; y promovieron relaciones familiares positivas y entornos protectores para estos menores.

El Programa Familias es parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades, del Sistema Intersectorial de Protección Social, dirigido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Brinda apoyo integral a familias y personas con el objetivo de fortalecer sus capacidades y mejorar sus condiciones de bienestar en dimensiones como salud, educación, trabajo, ingresos y vivienda y entorno.

La clausura de esta Iniciativa Local del Programa Familias se llevó a cabo en San Javier y estuvo encabezada por la Directora Regional del FOSIS, Andrea Soto Valdés, y la DIDECO local, María Soledad Villena.