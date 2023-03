Editorial 17-03-2023

Apoyo a Bomberos

Por unanimidad, la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos aprobó y despachó un proyecto que modifica la Ley General de Bancos. Su objetivo es que las acreencias bancarias que se encuentren vencidas y publicadas en el Diario Oficial pasen, de pleno derecho, a la Junta Nacional de Bomberos de Chile.



De tal manera, la institución tendrá la titularidad para cobrar los dineros, prorratearlos y distribuirlos en las diferentes compañías del país.



En la actualidad existen 55.000 voluntarios, distribuidos en 1.215 compañías a lo largo del país. Por esto, según los autores de la iniciativa, se hace necesario aumentar los recursos entregados vía Presupuesto de la Nación, mediante las acreencias.



Según el texto legal, serán consideradas como acreencias bancarias: El producto de la venta de acciones de personas fallecidas, cuyos herederos o legatarios no las registren a su nombre; el producto de la venta de acciones, dividendos reajustados e intereses de acciones no reclamadas; Dividendos no reclamados en efectivo por los accionistas, y Repartos por devolución de capital no cobrados.





La moción continúa con su trámite legislativo en la Comisión de Hacienda, antes de su paso por la Sala de la Cámara.