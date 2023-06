Opinión 13-06-2023

Apple Vision Pro, ¿Comienza una nueva era?



Ítalo Parada

Managing Director de MIND



Durante los últimos años, Apple ha revolucionado el mercado con distintos dispositivos electrónicos, entre ellos el iPhone y el iPad. El pasado 5 de junio lo hizo de nuevo, en el marco de la Apple Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC por su siglas en inglés), luego de que Tim Cook anunciara el lanzamiento de su nuevo producto, las gafas “Apple Vision Pro”, que habilitan una nueva plataforma tecnológica y complementa el ecosistema a través de una nueva tecnología, la realidad mixta.



Este nuevo desarrollo, apuesta por un aspecto moderno, con una muy alta calidad de imagen desplegadas en dos pantallas 4K (una en cada visor), procesador M2 (el mismo que tiene el último modelo MacBook Pro) y un nuevo chip llamado R1, que procesa la información que entregan las 12 cámaras multipropósito que incluye el dispositivo y una autonomía de batería de 2 horas, pero saliendo de las características técnicas y hardware, lo que destaca por sobre su competencia es que permite ver el mundo real mientras se interactúa con lo que se ve a través de los lentes. Esto, sin duda, apunta a entregar una experiencia más real y fácil de adoptar.



La realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, está naturalmente limitada por el hecho de que aísla al usuario del mundo que lo rodea mientras usa el visor, es es lo que permite que se generen experiencias inmersivas, que puedan transportarlo a otro lugar, pero también limita el tiempo de uso a 30 minutos o menos por día. Con eso en mente es que en su presentación, Tim Cook afirmó: “el primer producto de Apple que miras, y no miras”, innovando no sólo desde crear una nueva plataforma, sino desde la experiencia de usabilidad.



Al hablar de la creación de una nueva plataforma, no es sólo refiriéndose a la interfaz por la que se navega, sino a un medio que busca generar un cambio en el comportamiento del usuario, tanto en su vida personal, como en la relacional, laboral, ocio, entre otros. Esto abre una puerta gigantesca a nuevos visionarios, para ofrecer nuevas aplicaciones, servicios; startups que pueden aprovechar las necesidades, frustraciones y oportunidades que irán forjando los nuevos tipos de usuarios, para posicionarse con una propuesta de valor clara y robusta.



Aún queda bastante por recorrer en la cura de madurez de la tecnología. ¿Qué pasa si este dispositivo evoluciona al punto de tener aspecto de anteojos, o incluso lentes de contacto? (Como propone un capítulo de la serie de Netflix, Black Mirror). ¿Por qué tener un teléfono si en la realidad mixta se tiene acceso al mismo contenido, sin sacarlo del bolsillo? ¿Para qué necesito un MacBook si tengo el mismo procesador en mis ojos y puedo disponer las aplicaciones en distintos lugares de mi oficina y trabajar en espacios enormes?



Apple debe generar una estrategia para mantener la utilidad de los APV con los servicios digitales ya existentes, pero también con aquellos nuevos que se atrevan a proponer innovadoras propuestas de valor, conforme vaya cambiando el comportamiento y diario vivir de los usuarios del Apple Vision Pro.