Opinión 27-01-2023

APRENDE DEL CAMINO PARA DISFRUTAR EL ÉXITO



Augusto J. Leiva Garcinuño

Ingeniero Comercial y Magister en Liderazgo

Fundación Azimut Maule Sur



Muchas veces soñamos con lograr algo, ya sea un objetivo personal, económico o simplemente ser exitoso en la vida, ser el mejor, sin importar las consecuencias y hacemos todo lo posible para poder llegar allá, porque creemos que lo importante es acariciar y lograr la meta lo más rápido posible, sin embargo, y con las experiencias de las canas, creo que lo esencial del éxito es lo que uno aprende y lo que hace durante el recorrido para alcanzar el objetivo.



Debemos tener claro que apurarnos sin límites y/o estresarnos no nos ayudará en nada, todo lo contrario, la ansiedad no es buena, pues habrá un momento en el que seremos capaces de hacer lo que sea para llegar al objetivo, inclusive tomando malas decisiones que después nos arrepentiremos cuando estemos disfrutando del éxito.

Durante el recorrido al éxito tendremos buenas y malas experiencias y es ahí donde nuestros errores y aciertos marcaran nuestra vida. En lo personal, creo que existen 2 tipos de caminos; con y sin obstáculos y un ingrediente adicional; la suerte.

Por supuesto que el camino sin obstáculos es más fácil y si la suerte esta de tu lado; fantástico, ojalá fuera siempre así, pero son contados los dedos las experiencias como esas. Sin embargo, los caminos con obstáculos son mis preferidos, son más aguerridos y sudados, te entregan más herramientas para enfrentar la vida, pero también son caminos impenetrables para muchos.

Sólo piensa, cuando por fin has llegado a tu meta y la gente te pregunta los detalles, tú siempre comienzas a narrar tu recorrido, la parte más larga porque es lo que más te ha dejado algo de lo que has aprendido y es con lo que más sufriste por así decirlo, por lo tanto, siempre deja huella.

En el camino fracasamos, pero nos volvemos a levantar, aprendemos, reflexionamos y hasta dudamos y dudar no está mal, ya que nos hará saber si en verdad estamos por el buen camino o si en verdad es lo que queremos, y así cuando por fin lleguemos a nuestra meta tan anhelada, podamos llegar más maduros y experimentados.

Finalmente, ¿disfrutas tu éxito?