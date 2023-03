Política 18-03-2023

Aprobada cuenta única de tarifas y peajes de autopistas

En el Senado se aprobó proyecto pensado el ayudar a los usuarios de las autopistas, el cual es de autoría del senador Juan Castro Prieto, respecto a unificación de los pagos de cuentas por tarifas o peajes originadas por el uso de las distintas vías, además, de considerar para los usuarios morosos la rebaja de las multas en un 80% de verificarse las condiciones que indica.

No sólo los capitalinos utilizan las autopistas, son muchas las personas de provincias que van a la capital en vehículo o utilizan otras vías concesionadas en el país. Justamente, por el engorroso cobro de las autopistas, se han generado diversos problemas en los pagos.

Justamente, el senador Juan Castro Prieto comentó en sala: “Como legisladores nos corresponde ver la forma de mejorar la calidad de vida de las personas, y muchas veces en este senado s e votan proyectos que no le mejoran la calidad de vida a las personas y este es un proyecto muy simple que de verdad le va cambiar la vida a muchos; personas que a veces de regiones han llegado a la capital y por alguna razón no compran el TAG o a veces compran el TAG e igualmente se les aplica la multa y no sólo una, porque los pórticos están en municipalidades diferentes y llegan dos o tres partes por el mismo día y eso no es justo”.

Cabe mencionar que los autores de la moción apelaron que en el país existen autopistas concesionadas por las que circulan un total de 5,5 millones de vehículos, de los cuales un poco más de 2 millones lo hacen solo en la Región Metropolitana.