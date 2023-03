Política 22-03-2023

Aprobados y a ley duplicación del bono marzo y bolsillo familiar electrónico

A partir de este mes de marzo, las familias vulnerables de nuestro país contarán con mayores aportes estatales financieros para procurar su seguridad económica. Ello, tras la aprobación de una propuesta impulsada por el Ejecutivo, ya también respaldada por el Senado.

En lo medular, el proyecto contempla tres líneas principales:

-Duplica el Aporte Familiar (AFP) Permanente en 2023.

-Incrementa permanente la Asignación Familiar (AF) y Maternal, así como del Subsidio Único Familiar (SUF).

-Crea el Bolsillo Familiar Electrónico.

El texto se apoyó por 144 votos a favor y 1 abstención, en las dos votaciones en general. Por no ser objeto de indicaciones, también se respaldó en particular con la misma votación. Con ello, quedó en posibilidad de pasar a fase de promulgación.

El Aporte Familiar Permanente (ex bono marzo) se pagará en una sola cuota a partir de este mes por el Instituto de Previsión Social. El aporte extraordinario será de $60.000 para cada uno de las beneficiarias y beneficiarios del Aporte Familiar Permanente.

A contar del 1 de mayo de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, se implementará el denominado “Bolsillo Familiar Electrónico.

Será un aporte mensual destinado a la compra o a complementar los pagos de las compras de todo tipo de productos en comercios del rubro alimenticio, según decida la o el beneficiario. Será en favor de las personas causantes de la AF-M y de los y las causantes del SUF, siempre que perciban dichos beneficios por tener ingresos iguales o inferiores $979.330.