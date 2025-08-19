martes 19 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 19-08-2025
    Aprueban proyecto que fija una vigencia especial para las cédulas de identidad de adultos mayores
    Publicidad 12
    Establecer una vigencia especial de 20 años para las cédulas de identidad de los adultos mayores de la cuarta edad y de los mayores de 60 años que se encuentren en situación de dependencia severa, es el objetivo principal del proyecto de ley aprobado por la Sala del Senado y que quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados y Diputadas.
    La iniciativa fue analizada previamente por la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad, y fue su integrante, senador David Sandoval quien explicó los cambios que se le hicieron al proyecto.
    En lo fundamental, el proyecto establece que las cédulas de identidad de los adultos mayores de la cuarta edad, así como de aquellas personas mayores de sesenta años que se encuentren en situación de dependencia severa, debidamente certificada por un centro de salud, serán emitidas con una vigencia de veinte años.
    La iniciativa agrega que "estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio de la República de Chile" y dispone que si las personas beneficiadas por esta ley desean utilizar sus cédulas de identidad como documento de viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de diez años desde su emisión en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
    Freddy Mora | Imprimir | 64

    Otras noticias

    Plan regional del cáncer reunió al sector salud del Maule
    Plan regional del cáncer reunió al sector salud del Maule
    Dos equipos DEA recibe el Cuerpo de Bomberos de Linares
    Dos equipos DEA recibe el Cuerpo de Bomberos de Linares
    Delegado Humberto Aqueveque: “Afectación de incendios forestales bajó 64% el último quinquenio”
    Delegado Humberto Aqueveque: “Afectación de incendios forestales bajó…
    Estudiantes de toda la provincia de Cauquenes participan en “Casa Abierta” de LIPAC
    Estudiantes de toda la provincia de Cauquenes participan en “Casa Abierta”…
    Gobernador del Maule respalda proyecto del Paso Internacional Achibueno
    Gobernador del Maule respalda proyecto del Paso Internacional Achibueno
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para