Opinión 05-04-2025

Aranceles del 10% a Chile



Felipe Oelckers

Director Ingeniería Comercial U. Andrés Bello, sede Viña del Mar





El alza del 10% en aranceles a productos chilenos en EE.UU., anunciada por Trump el 2 de abril de 2025, amenaza la economía de Chile, que envía el 14% de sus exportaciones a ese país. Salmón, frutas y vinos son claves, mientras que el cobre y madera no se verán afectas a estas medidas.

El cobre, 50% de las exportaciones (US$50.858 millones en 2024) preliminarmente no golpearía a Chile, que provee 64% del cobre refinado importado por EE.UU. El salmón, con US$1,200 millones anuales, sumaría US$120 millones en costos, encareciendo filetes y afectando muy posiblemente la acuicultura del sur.

Frutas como uvas y arándanos (US$1,800 millones en 2023) con un arancel de US$180 millones. El vino (US$300 millones proyectados) también sufrirían en un mercado sensible a precios. Pese al TLC Chile-EE.UU. de 2004, que elimina aranceles, esta acción unilateral costaría unos US$1,500 millones iniciales preliminarmente.

Chile podría mirar a China (51% de sus exportaciones), pero diversificar mercados para productos perecibles tomará tiempo. La negociación será vital para ver cómo afecta no solo a Chile, sino que también a nuestros competidores más cercanos donde en algunos productos tendríamos algunas ventajas: Australia, Sudáfrica, Noruega, Perú y Argentina y darle tiempo para ver como se balancea esta nueva forma de hacer comercio internacional.