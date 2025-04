Nacional 12-04-2025

Armada desaloja conocido restaurante en Reñaca: No contaba con permiso para usar terreno

Se trata de San Marino s, cuyo dueño acusa una estafa por parte del expropietario, quien no habría entregado los documentos reales para que el negocio pudiera operar en el borde costero de Viña del Mar.

Este viernes la Policía Marítima de Valparaíso llevó a cabo el desalojo de un conocido restaurante en en sector de Reñaca en Viña del Mar. Se trata del restaurante San Marino s, que fue declarado por la Capitanía de Puerto de Valparaíso como una ocupación ilegal, ya que el comercio no tendría la concesión marítima para utilizar el terreno.

"De acuerdo a las competencias que tiene esta Capitanía de Puerto, y con la autorización de auxilio de la Fuerza Pública, se procedió al desalojo de un inmueble ubicado en el sector de Cochoa, Viña del Mar, correspondiente al Restaurant San Marino, permitiendo de esta manera restablecer administrativamente el terreno antes mencionado", mencionó el capitán David López a través de un comunicado. "El operativo se desarrolló conforme al marco legal vigente, sin inconvenientes, en resguardo del orden territorial y la correcta administración del borde costero", añadió el texto. En tanto, el restaurante, cuyo dueño es el chef Marco Antonio Luci, comunicó a través de su cuenta de Instagram el cierre. "Estimada clientela, hemos sido víctimas de un fraude por parte del exdueño del restaurante y no podremos seguir trabajando hasta nuevo aviso", mencionó el local, que en la actualidad tiene un equipo de 51 trabajadores contratados.