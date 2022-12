Opinión 22-12-2022

Aroma a pino, aroma a Navidad

(María de la Luz Reyes Parada)

Hace unos días, mientras arreglábamos el árbol de Navidad, comenzamos a recordar cómo se celebraba antes, no porque fuera mejor sino por la profunda diferencia que se desliza en una fiesta familiar tan tradicional. Ya en el árbol así lo sentimos o mejor dicho lo percibimos pues ya no nos inunda ese glorioso aroma a pino (más allá de las aprensiones ecológicas) ahora vemos unos perfectos pinos cónicos, muy mullidos, pero sin el aroma que anunciaba la Pascua ya llegó. Pues no se llamaba Navidad… Pascua feliz para todos, era el lema. El pino en cuestión era bien desguañangado (entiéndase desarmado, poco ordenado) unas ramas larguiruchas y las acículas bastante ralas. Pero era el pino que se arreglaba con dedicación, primero poniéndolo en un tarro con tierra y poder regarlo, manteniéndolo vivo por la mayor cantidad de días posible. Luego venía la delicada etapa de colgar la decoración. El recordado Jati Muti ubicaba sus mesones en calle Independencia y entre maravillosos aromas de especias y frutas confitadas, ofertaba varios tipos de esferas de vidrio soplado, liso y corrugado, con bastones, largo, redondo, irregular y la infaltable estrella. Frágiles como una ampolleta, las manos chicas con decoraciones delicadas normalmente terminaban con unas varias menos y una concentración de lujo para evitar la caída. Los colores verde, fucsia, rojo, naranjo, cobre y dorado eran los más cotizados tanto en los colgantes como en las guirnaldas de papel metalizado, todo un lujo en la década de los 70 y 80 cuando en lo común era decorar el árbol navideño con frutas “primores”(duraznos, damascos, nísperos), ángeles tejidos a crochet o hechos de cartón reciclado y pintado con tempera, viejitos pascuero de chocolate, ramitas de pastos tipo “Huevitos de Codorníz, plumas de aves . Una guirnalda de luces multicolores en formas de copos de nieve o farolitos incluía, en los modelos más exclusivos, una melodía bastante desafinada. Sin embargo el punto máximo de la decoración llegaba cuando poníamos las motas de algodón o bolitas de plumavit a modo de nieve, emulando los fantásticos pinos que veíamos en las revistas. Y a los pies de este arbolito, se disponía el pesebre fabricado con palitos y techo de paja con las pequeñas figuritas y una gran estrella plateada. Sobre el pesebre, un manojo de espigas de trigo, como símbolo de que se le brindaba a este Glorioso Niño lo más básico del hombre: el pan.

Cuanta sencillez había en cada decoración, cuanto amor y dedicación por disfrutar en el interior del círculo familiar, sin aspavientos, entendiendo que podíamos juntarnos todos y compartir una comida especial, normalmente pollo o pavo asado con ensalada de tomate, lechuga y papas mayo; para los más de campo, una pierna de cordero o chivo, asada con papas cocidas y ensalada de tomates. Nada ampuloso si lo comparamos con los menú de hoy, incluso el más sencillo. En tanto los regalos eran baldecitos, muñecas, juegos de tacitas, autitos plásticos o las hawaianas para el verano, poleras tejidas a palillo, gorros de mezclilla reciclada y trajes de baño hechos en casa, muñecas de tela o pelotas de plástico. Cómo olvidar a mi mamá cosiendo a todo dar en su máquina Vigorelli que compró el año 1971 (aun hoy la usa para pequeños arreglos) haciendo las ropas del verano. Tema aparte era el gran regalo de la vida infantil: la bici nueva o heredada y repintada por enésima vez, pues para que comprar una nueva si la del primo o el hermano se podía reparar y disfrutar de nuevo. Así, mi Caloi roja tuvo como 4 dueños y el Buggi de mis hermanos, vamos a saber cuántos!!

Pasaron los años y de pronto la austeridad fue negativa, aquel presente sencillos fue un mensaje solapado de menosprecio, las personas fueron incorporando nuevas actividades sociales y dejando la familia de lado. La falta no fue solo de dinero sino más importante aún, de amor, de compañía. Comenzamos a manifestar que todo estaba mal, que los ancianos y gentes más grandes habían equivocado todo los caminos y convertido la sociedad en algo aborrecible. Y en todo este nuevo diálogo las navidades fueron solo compras y barullo, externalizándolo que no teníamos en el alma. Copiamos culturas exitistas -precisamente lo que llamaban a demonizar- y las instalamos en la casa, para demostrar que ya no somos pobres, que no somos ni flaites ni huasos, que somos regios y pudientes... La ingeniería alimentaria y los transgénicos nos permitieron comprar sandías en noviembre y duraznos en diciembre… y no nos dimos cuenta que en esos pequeños escenarios, se nos iba lo más importante. El sentirse parte de algo. El celebrar que, cual fuera nuestra familia, teníamos un espacio en la vida de alguien y estábamos juntos. ¿O no han pensado en la familia más Divina? El Hijo en esta tierra, Su Padre habitaba en otro lugar, tuvo un papá que lo ayudó a crecer; su mamá quedó viuda, no eran precisamente ricos… sin embargo recordó cuál era Su Propósito. En esta fecha hemos olvidado a don Jesús (mi Gonzalito le llama así) el cumpleañero y con ello nuestra condición humana y divina, que somos perfectibles y esenciales los unos para los otros. Leemos libros de autoayuda, buscamos filosofías y grupos de desarrollo personal para mejorar nuestra interacción, hacemos muchas cosas para perfeccionar nuestro ser y no logramos lo más básico: entender que el otro es “otro” y no necesariamente debe estar alineado con lo que yo pienso. Y el respeto es lo más básico que nos asiste a todos. Y junto a ello, la buena voluntad. El querer ser mejor. No solo por mí, sino por todos, por mi entorno aunque no lo vea. Ser mejor es aportar luz a tanta oscuridad.

Llega Navidad y muchos estarán solos, vamos entonces en su búsqueda. Invitemos a quien sabemos estará triste, solitario. Saludemos o vamos con un sencillo presente a quien está en turno de salud o de resguardo y seguridad, en la caseta del peaje o en la bencinera. Hagamos magia bella, si todos recordamos nuestra divinidad podremos acurrucar más amor para dar. Aroma a pinos en el aire, pan de pascua y cola de mono, pascua feliz para todos.