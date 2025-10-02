Deportes 02-10-2025

Artillero linarense Cristian Duma: “Estamos enfocados en Melipilla y tenemos que ganar”

- Partido se juega este domingo desde las 12:30 horas

Faltan aproximadamente 72 horas para otra final que debe jugar Deportes Linares, si quiere seguir con la ilusión del ascenso a la Primera B . No hay margen de error y debe sumar los tres puntos ante un difícil y complicado rival como lo es Deportes Melipilla en una cancha que deja mucho que desear, aunque será igual para ambos.

En una de las prácticas de la semana , Cristian Duma conversó con los medios de comunicación que cubren habitualmente la semana de trabajo en el laboratorio del polideportivo de la calle Rengo . El jugador trasandino ,nacido en Pergamino, dijo que “ como plantel estamos muy ilusionados, contentos y enfocados trabajando día a día , muy duro , como ha sido la tónica desde cuándo comenzó el torneo y concentrados para enfrentar una nueva final y conscientes que sólo nos sirve el triunfo . Una de las cinco finales que nos quedan y tenemos que ir mentalizados de ir a ganar , para seguir con las aspiraciones de buscar el ascenso . Por eso hay que hacer nuestro juego como lo hemos venido realizando”.

“Hay un buen grupo , excelente plantel, y a veces es difícil encontrar una tremenda unión , una verdadera familia , con una conexión muy grande entre todos . Para la comunidad que continúe creyendo en este equipo porque estamos ilusionados y aspirando a más , ojalá llegar a la última fecha con Rengo con las opciones de poder ascender . Hay que seguir luchando partido a partido paso a paso con trabajo y feliz por el presente que estoy viviendo , esperar seguir con los goles , para ser el máximo artillero del campeonato . En lo personal , me siento muy bien , querido, y Dios quiera tener el objetivo claro , estoy muy feliz y esperamos dar una gran alegría a la gente que se lo merece , porque nos ha acompañado en todos los estadios donde hemos jugado en el campeonato de Segunda Profesional”, afirmó.

Además, como en otras ocasiones se está llevando a cabo una Lukatón por el Depo para financiar el viaje a Melipilla . El aporte el hincha lo puede materializar en la cuenta corriente Banco Estado número 44900000445 a nombre de Juan Carlos Lara .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

