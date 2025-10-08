miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Cultura 08-10-2025
    Artistas y programadores se reunirán en la V edición del Encuentro AMA Maule
    Publicidad 12
    Con una programación que contempla rondas de vinculación, diálogos, talleres, charlas, showcases musicales, la Ruta AMA, pitch, muestras escénicas y visuales, además de un foro literario, se realizará este 8 y 9 de octubre en Talca la quinta edición de AMA Maule: Vincular para Crear, el Encuentro entre Artistas y Programadores que desde 2021 impulsa la colaboración y el fortalecimiento de redes culturales en la región.
    El encuentro reunirá a más de 200 artistas y programadores locales y nacionales con actividades en el Teatro Regional del Maule y en espacios asociados, gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Maule y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
    Freddy Mora | Imprimir | 53

    Otras noticias

    Tierra de las Artes de Rari se suma a AMA Maule: Vincular para crear
    Tierra de las Artes de Rari se suma a AMA Maule: Vincular para crear
    Gala Día de la Música en el TRM reunirá a artistas maulinos en un concierto junto a la Orquesta Clásica del Maule
    Gala Día de la Música en el TRM reunirá a artistas maulinos en un concierto…
    Obras del Premio Nacional de Arte, Mario Carreño, se exhibirán en el Museo de Arte y Artesanía de Linares
    Obras del Premio Nacional de Arte, Mario Carreño, se exhibirán en el…
    Linares: Entregan recinto para la Unión Comunal de Agrupaciones Culturales
    Linares: Entregan recinto para la Unión Comunal de Agrupaciones Culturales
    Un paso decisivo para el patrimonio: Gobierno del Maule aprueba recursos para culminar restauración del edificio de la Intendencia
    Un paso decisivo para el patrimonio: Gobierno del Maule aprueba recursos…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para