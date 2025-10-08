Cultura 08-10-2025

Artistas y programadores se reunirán en la V edición del Encuentro AMA Maule

Con una programación que contempla rondas de vinculación, diálogos, talleres, charlas, showcases musicales, la Ruta AMA, pitch, muestras escénicas y visuales, además de un foro literario, se realizará este 8 y 9 de octubre en Talca la quinta edición de AMA Maule: Vincular para Crear, el Encuentro entre Artistas y Programadores que desde 2021 impulsa la colaboración y el fortalecimiento de redes culturales en la región.

El encuentro reunirá a más de 200 artistas y programadores locales y nacionales con actividades en el Teatro Regional del Maule y en espacios asociados, gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Maule y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

