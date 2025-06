Policial 18-06-2025

Arturo Palma, Alcalde de Villa Alegre: “María Ignacia es una concejala muy querida por la comunidad”



Consternación ha causado la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desde la madrugada del domingo 15 de junio, cuando un registro de cámaras capta el paso de su vehículo rumbo al sector La Balsa, Río Loncomilla. Según primeras versiones, supuestamente para ir a ver a vecinos o amigos complicados por el temporal y la crecida del caudal y, desde entonces, no conociéndose antecedente sobre su paradero.

En medio de la búsqueda que se intensificó desde el lunes, el Alcalde de esa comuna, Arturo Palma, en el lugar que es considerado “punto cero” de las tareas de equipos de emergencia, señaló que “María Ignacia González es una mujer, una concejala, muy querida por la comunidad. Siempre en caso de este tipo de situaciones, como temporales o que supiera que vecinos estaban en problemas, iba o intentaba llegar porque andaba con cosas que les podían servir, como alimentos o cosas así”.

Pero Arturo Palma planteó dudas sobre el tema, indicando que “yo no descartaría la participación de terceros, me parece raro que no existan certezas o pistas de su paradero. Hay versiones de que podría no haberse desplazado a su voluntad, pero eso está en manos de la Fiscalía”.