Asamblea de socios aprobó conformación de Depo Linares SADP

- Ahora la primera tarea es reunir 35 millones de pesos para constituir la SA

En el edificio consistorial municipal se realizó la última asamblea de socios 2022, para cerrar la presente temporada, pero para iniciar de inmediato la captación de recursos para constituir legalmente la Sociedad Anónima.

Fue el abogado Juan Araya, pilar fundamental en la defensa de institución en lo que fue el complejo escenario de comienzo de temporada con la nefasta SADP Lister Rossel, que fue un chiste de mal gusto, porque más encima no canceló algunas deudas que ahora se traspasaron al club. Por eso la figura de Araya fue esencial para recuperar la franquicia del club. Por esta razón una de las socias, agradeció a viva voz y pidió un aplauso por el licenciado.

ABOGADO ARAYA

La intervención principal estuvo a cargo del propio abogado, quien señaló: “queremos hacer un llamado urgente a la comunidad porque tenemos que reunir a la brevedad 35 millones de pesos, para constituir la Sociedad Anónima. El desafío es que ojalá tengamos 35 personas que asuman el compromiso de aportar cada uno un millón de pesos para iniciar la Sociedad Anónima. Tenemos plazo hasta el 8 de enero, para tenerla. Una de las cosas que a la directiva le importaba era que se valorizara el club, entonces ahora el club no vale 30 millones de pesos que costaba cuando se constituyó la SADP Lister Rosel el 2020, sino que ahora el club vale 300 millones de pesos. Lo que es claro que no vamos a llegar con los 300 millones este año, por eso lo importante es tener esos 35 millones de pesos ahora en enero para empezar a operar con eso, pero la meta es que ojalá el primer año podamos colocar los 100 millones de pesos que serían las acciones que vamos a poner entre los ciudadanos linarenses. Otra de las preocupaciones era que no volviera a ocurrir lo que pasó en ocasiones anteriores con las sociedades anónimas deportivas , y para eso se van a constituir tres tipos de acciones : Una primera serie de acciones que va a quedar en manos del club Deportes Linares , que le permitirá nombrar dos directores ; después vamos a tener un grupo de acciones que serán de socios e hinchas del club , que sólo van a ser personas naturales que tendrá un 5% del capital de ese tipo de acciones para que nadie se haga dueño del nombramiento de esos directores y un tercer grupo de acciones que serían de inversionistas donde podrían ingresar empresas o en el fondo personas que quieran invertir en el club , pero que esas personas podrían llegar a tener el control del club , pero nunca serán dueños del club de Deportes Linares y de esta manera nos aseguramos también que el club tenga el derecho a veto por ejemplo en el caso de cambio de camisetas , nombre de la institución , en la localía o todo ese tipo de cosas que son relevantes para resguardar el patrimonio de la institución”.

ALCALDE

Mario Meza Vásquez, quien sin duda ha sido fundamental junto a los concejales para entregar recursos económicos dijo que “ha quedado una claridad absoluta respecto en primer lugar que Linares se debe constituir como Sociedad Anónima Deportiva Profesional. La propuesta que se le hizo a la asamblea de cuenta que se han tomado todos los resguardos. En segundo lugar, lo que se busca es proteger al club, que quede en manos de linarenses, y en tercer lugar darle valor al club y aprender de la experiencia o mala experiencia que tuvimos el año 2019 con la SADP Lister Rossel, con empresarios que no eran de Linares. Que podemos resumir que en primer lugar ha mandatado a la directiva de Deportes Linares a realizar todos los actos tendientes para transformarse en SADP , que se llamará Depo Linares SADP, en segundo lugar que Deportes Linares a través de la asamblea mandató a Pedro Contreras , hincha histórico de Deportes Linares y David Avendaño de ser los directores en representación de la Corporación de Deportes Linares en esta nueva SADP y en tercer lugar que se van a generar en la nueva SADP que tendrá un capital nominal de 300 millones de pesos y que es el ingreso de entradas y publicidad 100 millones , 100 millones de pesos que el concejo municipal pudiera aportar a la Corporación de Deportes Linares y 100 millones de pesos que aportará un sinnúmero de accionistas. Estos 300millones de pesos se van a dividir en 30 mil acciones de 10 mil pesos cada una de las acciones. Deportes Linares comprará sólo dos acciones porque hay deudas de sobre 150 millones de pesos motivo por el cual Deportes Linares va a comprar dos acciones y tendrá dos directores. Deportes Linares, a través de un contrato de comodato a Depo Linares SADP, la franquicia para que Deportes Linares, pueda participar en el campeonato de la Segunda Profesional. Los albirrojos, antes del 31 de diciembre, deben presentar su cuaderno de cargo con la constitución de la SADP”.

En materia futbolística, el profesor Luis Pérez Franco llegará el día 2 de enero para realizar una prueba de jugadores hasta el 15. Luego del 15 de enero al 15 de febrero, aproximadamente, estaría el cuadro titular armado con los contratos listos para jugar en la competencia en el tercer fin de semana de febrero.

CARNET DE SOCIOS

Se realizará una reunión una vez conformada oficialmente la SADP, donde se analizará el valor de la carne de socios o credenciales

