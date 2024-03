Social 12-03-2024

Asesores previsionales advierten serios riesgos de seguir consejos por redes sociales que “enseñan” cómo retirar fondos desde la AFP

- “No es ilegal que extranjeros hagan retiros de sus fondos desde las AFP, eso está normado. Lo que es peligroso es que circulan videos y seudo asesores sin ninguna regulación y que pueden terminar en estafa”, dijo vocera de AGAP, Ann Katharine Clark.



La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) alertó sobre la circulación de videos en redes sociales, en particular en tiktok, que “enseñan” a los cotizantes extranjeros a retirar sus ahorros depositados en las AFP, señalando que eso abre la puerta a eventuales estafas que afecten a los afiliados al sistema previsional.



Al respecto, la vocera de AGAP, Ann Katharine Clark, calificó de “polémica ficticia” el revuelo mediático que ha generado la información de que extranjeros residentes en Chile han hecho más de 36 mil retiros de sus ahorros previsionales, señalando que “la ley sigue el espíritu de los convenios de seguridad social que aplican en otros países y es una demostración concreta de la propiedad de esos fondos, tema también ampliamente discutido”.



“Lo que sí debería ser polémica, y nadie ha alertado de eso, es la cantidad de ‘tiktokers’ que están entregando asesoría previsional al margen de toda regulación y, por supuesto, sin estar registrados en la Superintendencia de Pensiones como asesores previsionales, que es lo que indica la ley. Y además cobrando por una información que nadie certifica si es la correcta, ni menos cuentan con una póliza de seguros que los respalde en caso de perjudicar a alguien con su recomendación”, agregó la también expresidenta del organismo gremial.



Clark señaló que “esto es peligroso, porque la mala política de hacer retiro de fondos desde las AFP durante la pandemia dejó a muchos afiliados con ganas de seguir haciendo esto retiros, y la presencia de estos videos tutoriales es la puerta de entrada de eventuales estafas que afecten no sólo a extranjeros, sino también a connacionales que crean que hay nuevas posibilidades de sacar dinero de sus cuentas individuales”.



Sobre esto último, desde AGAP reiteraron que el daño previsional causado producto de los tres retiros del 10% aprobados por el Congreso Nacional es irreparable. “Los fondos previsionales individuales nunca se recuperarán de estos retiros, aunque se logre llegar al monto nominal o real total, porque el efecto en las pensiones perdurará por siempre, pues se retiró un capital que ya se había logrado ahorrar para la pensión y su respectiva rentabilidad, con lo cual se habría obtenido una pensión mucho mayor”, advirtió la vocera de AGAP.



La dirigenta recalcó que la única forma de que los retiros no afecten a las pensiones es que el Estado les devuelva a los afiliados los montos que retiraron para financiar la pandemia, con una rentabilidad asociada. “Por lo mismo es que como AGAP declaramos que los afiliados, al sacar los ahorros previsionales, deben tener algún tipo de ayuda por parte del Estado, mediante un Bono de Reconocimiento para cada afiliado al momento de cumplir la edad de pensionarse y así evitar que la merma de sus pensiones sea muy alta”, concluyó Ann Katharine Clark.