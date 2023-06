Política 07-06-2023

ASESORES PREVISIONALES Y SUMA URGENCIA A SEXTO RETIRO: “ESPERAMOS QUE SE RECHACE”

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) espera que la aplicación de “suma urgencia” por parte del Gobierno al proyecto de sexto retiro de las AFP sea la oportunidad de terminar con esta política que, a juicio de la organización, sólo termina con perjudicar los ahorros de las personas más vulnerables.

"Todos los análisis han demostrado en los hechos y en forma fehaciente que este tipo de iniciativas no tienen un impacto positivo en el largo plazo y sólo afectan el bolsillo de la gente. Y no hablamos solamente de las presiones inflacionarias de las que nos hablan quienes se encargan de las finanzas, sino de los reales efectos sobre la vida de miles de personas de la tercera edad que han estado experimentando en carne propia, al día de hoy, el bajo monto de pensiones autofinanciadas", explicó el presidente AGAP, Lientur Vergara.

El dirigente gremial puntualizó que "esperamos que este proyecto, al igual que los anteriores, se rechace y con esto se termine esta mala política que afecta a las personas más vulnerables. Valoramos la decisión del Gobierno de darle suma urgencia que posibilita una rápida discusión y se zanje, ojalá por última vez, el debate sobre los beneficios de esta medida que son inexistentes".

"El panorama no es bueno. En un 26,2% disminuyeron en promedio en los últimos 12 meses las pensiones autofinanciadas de los nuevos pensionados, según un informe de CIEDESS. Son múltiples los factores que explican esta situación, pero sin duda el más relevante es la mala política de los retiros. Esto ha provocado la disminución en los saldos de las cuentas de capitalización individual, pero, además, la depreciación de los fondos por la venta acelerada y masiva que sufrieron. Esto ha provocado que el comportamiento de los multifondos sea a la baja, lo que también repercute en la disminución de las pensiones”, concluyó el presidente de AGAP.