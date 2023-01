Crónica 31-01-2023

Así lo indicó el médico, cirujano general, miembro del equipo de cirugía digestiva del HRT

Doctor Guillermo Sepúlveda: “El mayor problema que estamos teniendo es con el paciente oncológico”



El Dr. Guillermo Sepúlveda, es un talquino de pie a cabeza… médico, cirujano general, miembro del equipo cirugía digestivo; que si bien hizo su especialidad en Santiago, no se quedó obnubilado con lo que ofrece la gran capital, sino que se volvió a la Región del Maule a pelear por una atención de calidad hacia su gente, como él mismo señala.

Nos habló del Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Talca (HRT), los sinsabores que vive su equipo, y el compromiso que cada uno de ellos tienen en beneficio directo hacia el paciente y el hospital, lo más destacable de la unidad a su juicio.

“Actualmente, el mayor problema que estamos teniendo es con el paciente oncológico, la dificultad que tienen ellos en el acceso y el tiempo quirúrgico es enorme , y eso es debido a la falta de disponibilidad de pabellón, es el principal obstáculo que tenemos “, indica el Dr. Sepúlveda.

Y continúa, “hoy, para realizar la cirugía de un paciente oncológico digestivo, el tiempo de espera puede llegar de 3 a 6 meses; en pacientes con patología benigna, la espera puede prolongarse por años; uno, dos, tres años si el paciente está esperando cirugía electiva ( se debe realizar pero no de manera inmediata).

Así es, la falta de pabellón es todo un tema para el servicio de cirugía, sobre todo en lo que tiene que ver con pacientes con cáncer, ellos actualmente son la prioridad número uno para el servicio, pero lamentablemente, no están dadas las condiciones para una atención oportuna. “ Además tenemos una gran sobrecarga desde la unidad de urgencia, ya que muchos pacientes que debiesen haberse resuelto de manera electiva, ingresan por ese sistema, o sea su tiempo de espera fue tal que llegó al nivel que presentaron una complicación local de su patología de base y llegan por dicha unidad”, señala el profesional.

Hay que considerar, que hasta hace un tiempo atrás, antes de la pandemia y la revolución social, cirugía trabajaba en promedio con 5 pabellones de la parte central , más otros dos por Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). “Y hoy día trabajamos con tres pabellones a nivel central y uno CMA, por lo tanto muchas veces quedan equipos sin el acceso a los pabellones. O sea un equipo que tenía programado dos pabellones diarios a veces tiene uno, y en ocasiones simplemente no tiene disponibilidad, porque claro somos 8 equipos quirúrgicos”, enfatiza, Dr. Guillermo Sepúlveda.

A juicio del médico la falta de pabellón se debe a la falta de un profesional; técnico de anestesia. Y no se han tomado las medidas acordes para buscar este personal. “Falta una persona con una función específica y esa es la problemática de hoy en día, que ya la sabemos desde la pandemia, claro, teniendo en cuenta que en pandemia se bajó toda la producción; pero la pandemia ya la conocemos, sabemos cuál es su evolución y la forma de prevenir, por lo tanto la única medida que falta es una solución”, precisa.

¿ Y se ha hablado este tema con el equipo directivo del HRT? ¿ Qué solución han dado?

“Este tema se ha conversado varias veces, se planteó, y siempre se dijo que la solución estaba en proceso, pero llevamos 3 años de pandemia y la solución no está y seguimos con la escases de pabellones, seguimos con los mismos problemas. El año pasado se nos dijo que la solución estaba en marzo, pero llegó marzo y nada”, recalca el médico de la Unidad de Cirugía.

Si bien el Dr. advierte que hoy en día la mayor dificultad tiene que ver con el tema de disponibilidad de pabellón, los insumos son un tema aparte. ” Y dicen lo mismo de siempre, no hay plata, salvo cuando los pacientes reclaman, ahí las cosas cambian completamente, y aparecen todos los insumos”, puntualizó el médico de cirugía digestiva del HRT, Guillermo Sepúlveda.