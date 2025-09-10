miércoles 10 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 10-09-2025
    Así te quiero Septiembre
    (Oscar Mellado Norambuena)

    Así te quiero septiembre
    Con clarines y trinos
    Saludando a nuestra patria
    Su presente y su destino.

    Te quiero con tu lucero
    Fundido al tricolor
    Que embellecen cual jardines
    El centro y la población.

    Te quiero, con el oro del aromo
    Que decora los caminos
    y el perfume tan chileno
    que llega de los espinos.

    Te quiero mi novia eterna
    Con tu velo blanco andino,
    El azul que te acaricia
    Y el rojo de los patriotas
    Que velan nuestro destino.

    Te quiero de norte a sur
    Y de mar a cordillera
    Con volantines y cuecas
    Con sus guasos y sus chilenas.

    Te quiero jugando al trompo
    Y también a la rayuela,
    Con desfiles en las plazas
    Gallardía de soldados
    Y también de las escuelas.


    Freddy Mora

