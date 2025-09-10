Opinión 10-09-2025

Así te quiero Septiembre



(Oscar Mellado Norambuena)



Así te quiero septiembre

Con clarines y trinos

Saludando a nuestra patria

Su presente y su destino.



Te quiero con tu lucero

Fundido al tricolor

Que embellecen cual jardines

El centro y la población.



Te quiero, con el oro del aromo

Que decora los caminos

y el perfume tan chileno

que llega de los espinos.



Te quiero mi novia eterna

Con tu velo blanco andino,

El azul que te acaricia

Y el rojo de los patriotas

Que velan nuestro destino.



Te quiero de norte a sur

Y de mar a cordillera

Con volantines y cuecas

Con sus guasos y sus chilenas.



Te quiero jugando al trompo

Y también a la rayuela,

Con desfiles en las plazas

Gallardía de soldados

Y también de las escuelas.





