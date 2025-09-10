Hoy
miércoles 10 de septiembre del 2025
Opinión 10-09-2025
Así te quiero Septiembre
(Oscar Mellado Norambuena)
Así te quiero septiembre
Con clarines y trinos
Saludando a nuestra patria
Su presente y su destino.
Te quiero con tu lucero
Fundido al tricolor
Que embellecen cual jardines
El centro y la población.
Te quiero, con el oro del aromo
Que decora los caminos
y el perfume tan chileno
que llega de los espinos.
Te quiero mi novia eterna
Con tu velo blanco andino,
El azul que te acaricia
Y el rojo de los patriotas
Que velan nuestro destino.
Te quiero de norte a sur
Y de mar a cordillera
Con volantines y cuecas
Con sus guasos y sus chilenas.
Te quiero jugando al trompo
Y también a la rayuela,
Con desfiles en las plazas
Gallardía de soldados
Y también de las escuelas.
