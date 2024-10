Política 11-10-2024

Asociación de Funcionarios de Mejor Niñez Maule condena prácticas de dirigente gremial



Ante la información publicada por Biobío Investiga, titulada Funcionario ausente: trabajador de Mejor Niñez no va desde 2021 por uso de horas gremiales, desde la

Asociación de Funcionarios del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y

Adolescencia, ANFUSEPNA, en la Región del Maule, emitieron un comunicado, condenando las prácticas del dirigente gremial denunciado.

Mediante el texto, ANFUSEPNA indicó: “expresamos nuestra condena frente a las conductas y prácticas llevadas a cabo por Felipe Ramírez Cárcamo, presidente nacional de la Asociación ANTRAP y funcionario de Mejor Niñez en el Maule, quien ha utilizado su cargo en detrimento de los principios que deben guiar a cualquier dirigente sindical y a todo funcionario público.

En efecto, Felipe Ramírez no ha trabajado un solo día en el cargo por el cual fue contratado en Mejor Niñez, desde su creación el 1 de octubre de 2021, siendo el único dirigente sindical que goza de este privilegio. Por eso, no es comprensible ni justo que, con este antecedente, la dirección nacional de Mejor Niñez le realizara dos alzas de grados.

La conducta de Felipe Ramírez no representa a la mayoría de los funcionarios que cumplen con su labor de manera comprometida y transgrede las obligaciones de todo funcionario de la administración del Estado, por lo que esperamos que los hechos denunciados sean investigados con la máxima seriedad por la Contraloría General de la República, pues creemos que la dirección nacional de Mejor Niñez ha sido cómplice de estas conductas y no da garantías de debido proceso y autonomía investigativa”.