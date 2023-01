Deportes 26-01-2023

Asociación de Fútbol Amateur Víctor Zavala Bravo da inicio a torneo formativo infantil “Zavala Kids 2023”

Durante la tarde del día lunes 23 de enero se jugó la primera fecha del torneo formativo “Zavala Kids”, una alianza entre la Asociación de Fútbol Víctor Zavala y la Escuela de Fútbol Linares Kids. La instancia deportiva se extenderá hasta el viernes 27 de enero y se realiza desde las 6 pm hasta las 9 pm en el Estadio Claudio Cofré Veloso, ubicado en Maipú 1449.

El torneo de Fútbol 9 cuenta con la participación de 11 equipos, en las categorías infantiles de 2012-2013 y 2014-2015. Los conjuntos competidores que disputan la copa son Alejandro Gidi, San Antonio Lamas, Mini c, Cracks Escuela de Artillería, Linares Kids, Nacional, River Plate de Yerbas Buenas, Toritos, Unión San Víctor, Acadi, Toluca y Deportivo Linares.

Al respecto, Claudio Cofré, presidente de la Asociación de Fútbol Víctor Zavala, señala que “han sido días buenos, porque no esperaba que tantos equipos participaran en el torneo, en segundo lugar, ver el estadio con vida luego de estar cerrado al público por mantención y después por la pandemia, y lo tercero es que se han visto buenos y moderados partidos, no ha habido problemas así que en general han sido positivos estos dos primeros días”.

En cuanto a los orígenes de “Zavala Kids”, Claudio indica que “nació la idea al ver que también se realizaban otros tipos de campeonatos, además, al ver que tenemos un recinto donde se puede albergar gran cantidad de equipos y que cuenta con buena sombra, por suerte la realización no ha sido tan difícil como pensábamos así que esperamos que se pueda seguir jugando el torneo sin problemas”.

Además, aprovechó la ocasión para agradecer la presencia de las personas que han concurrido al torneo y el apoyo y confianza de Carlos Chacón, representante de Linares Kids. “Quedan tres días de campeonato por lo que esperamos que la comunidad sobre todo del sector oriente, nuestra asociación de fútbol, clubes deportivos y gente que está ligada a las instituciones puedan acompañar a estos chicos porque realmente han sido unas lindas jornadas, se han visto muy buenos partidos y esperamos que cada día vaya creciendo esto para que así el próximo año o en vacaciones de invierno podamos repetir esta competencia y tener a más personas apoyando a los niños”, dice Claudio.

“De igual forma, quiero destacar que este es una instancia autofinanciada por el mismo torneo, esperamos que en el futuro la municipalidad nos pueda apoyar y que la empresa privada también pueda confiar en nosotros, ya que esperamos que esto se siga desarrollando en el tiempo”, agregó.

Toda la comunidad de Linares se encuentra felizmente invitada a aprovechar este entretenido panorama familiar, en un lugar que cuenta con baños habilitados, juegos inflables, puestos con comida y bebestibles, amplio estacionamiento, música y grandes árboles que otorgan sombra para disfrutar de la sana competencia y el deporte.

La entrada tiene un valor de $1.000 pesos por adulto y $1.000 por vehículo.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo