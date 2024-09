Deportes 04-09-2024

Asociación de Fútbol de la Precordillera bajo el telón a su primer torneo 2024

Ahora se preparan para la etapa regional

Fue una brillante y grandiosa fiesta del fútbol rural, donde llegaron a la cita los mejores del primer semestre . Una premiación del más alto nivel , con trofeos únicos y para todas las categorías , sin distinción . Con un marco de público de 1.300 espectadores que disfrutaron de las apasionantes y vibrantes definiciones .

El presidente de la Asociación de Fútbol de la Precordillera , Francisco Jaramillo, quedó bastante satisfecho tras la ceremonia de premiación: “ agradecer a todos los clubes que llegaron a la gran final y a los que no alcanzaron también porque se esforzaron y a seguir trabajando para que sigamos creciendo . A los dirigentes que son la parte fundamental, sin ellos esto no funcionaría y eso se vio reflejado en el estadio, con una gran logística . A las autoridades que nos apoyaron desde el primer momento . Al personal del estadio que es un tremendo equipo , que nos estuvo colaborando , para todos ellos las gracias . El balance fue muy positivo ya que este año hubo una gran participación con todas las categorías , tuvimos 8 finales y realizamos un tercer lugar para los niños . Hubo emoción, sobre todo en los últimos partidos. Esto es lo lindo del fútbol rural que representa a diferentes sectores, no solamente de la comuna. Nuestro horizonte ahora es mirar la Copa Regional y en dos meses para posteriormente dar comienzo al torneo 2024 -2025 , y como siempre un fuerte abrazo al fútbol rural”.

PÓDIUM

En la serie 50 años , se definió desde los lanzamientos penales , con victoria de 5 a 4 de Manantiales sobre Huracán . En Infantil , por el tercer y cuarto lugar , Roblería 2 , La Puntilla 0 . Serie de 35 , por penales , el triunfo fue para Luis Salgado por 5 a 4 ante La Puntilla . En Damas , La Cruces 1 y Luis Salgado 1 , campeón Luis Salgado . En serie Segunda , Las Cruces 1 , Roblería 3 ; En 40 hubo definición de penales Roblería 4 y Luis Salgado 5 ; Infantil , Filial 2 , Manantiales 3 ; y en serie de Honor , Manantiales 1 – Vega Ancoa 0 , Campeón Manantiales .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo