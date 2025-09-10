Política 10-09-2025

Asociación de Municipios Rurales (AMUR) del Maule rechaza rebaja presupuestaria



El presidente de la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales del Maule (AMUR) y alcalde de Río Claro, Américo Guajardo Oyarce, rechazó la rebaja del presupuesto 2026 por parte del Gobierno de Chile para el Gobierno Regional del Maule, advirtiendo que afectará proyectos sociales, de infraestructura, seguridad, educación y salud en todas las comunas.

Llamó a autoridades, parlamentarios (as) y alcaldes (as) a unirse para exigir al Gobierno Central revertir la medida que afectará de manera transversal, en respaldo al Gobernador Regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. La postura será reafirmada en la reunión del jueves 11 de septiembre en el Gobierno Regional entre alcaldes (as) junto al gobernador regional.

Guajardo concluyó que es necesario defender con firmeza los recursos que corresponden a la región para evitar retrocesos que perjudiquen directamente a sus habitantes.

