miércoles 10 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 10-09-2025
    Asociación de Municipios Rurales (AMUR) del Maule rechaza rebaja presupuestaria
    Publicidad 12

    El presidente de la Asociación de Municipios Urbanos y Rurales del Maule (AMUR) y alcalde de Río Claro, Américo Guajardo Oyarce, rechazó la rebaja del presupuesto 2026 por parte del Gobierno de Chile para el Gobierno Regional del Maule, advirtiendo que afectará proyectos sociales, de infraestructura, seguridad, educación y salud en todas las comunas.
    Llamó a autoridades, parlamentarios (as) y alcaldes (as) a unirse para exigir al Gobierno Central revertir la medida que afectará de manera transversal, en respaldo al Gobernador Regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca. La postura será reafirmada en la reunión del jueves 11 de septiembre en el Gobierno Regional entre alcaldes (as) junto al gobernador regional.
    Guajardo concluyó que es necesario defender con firmeza los recursos que corresponden a la región para evitar retrocesos que perjudiquen directamente a sus habitantes.
    Freddy Mora | Imprimir | 48

    Otras noticias

    Senadora Vodanovic (PS) planteó en Comité Político de La Moneda críticas por ajuste presupuestario en el Maule
    Senadora Vodanovic (PS) planteó en Comité Político de La Moneda críticas…
    Respalda estandarización del permiso de circulación
    Respalda estandarización del permiso de circulación
    PDI confirmó robo y agresión: Diputada Veloso (Ind-PR) anuncia querella por distorsiones a su accidente en marzo
    PDI confirmó robo y agresión: Diputada Veloso (Ind-PR) anuncia querella…
    Diputados UDI Gustavo Benavente y Felipe Donoso rechazan duramente recorte presupuestario para la Región del Maule
    Diputados UDI Gustavo Benavente y Felipe Donoso rechazan duramente recorte…
    SERVEL realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado
    SERVEL realizó el Segundo Encuentro de Áreas de Fiscalización del Estado
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para