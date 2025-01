Deportes 07-01-2025

Asociación de Rayuela de Linares premió a los mejores del año 2024

Club Juventud Cernejas de la comuna de Villa Alegre fue el mejor de la temporada al ganar los dos torneos Como ya es una tradición , la Asociación de Rayuela , que preside Ulises Elgueta , realizó la premiación a los mejores de la temporada 2024 . Esta vez con la presencia de los concejales ,Luis Concha Guerrero y Christian Gonzalez Monsalve, junto a al timonel del COLODEP , Francisco Jaramillo , el ex alcalde de la comuna de Yerbas Buenas , Luis Cadegán y los dirigentes que conforman los diferentes clubes de la Asociación . Una de las buenas noticias es la llegada de una nueva institución de la comuna de Longaví , club Hermanos Campos , quienes estaban participando en la competencia de Parral , pero tomaron la determinación de jugar en Linares . En su intervención , el presidente de la asociación de rayuela, Ulises Elgueta , solitó el apoyo de la municipalidad de Linares, para que este deporte no muera “ queremos que apoyen nuestros proyectos y que ojalá podamos difundir la Rayuela , este deporte nacional ,entre los estudiantes, y que haya competencias este año y en ese sentido estoy seguro que quienes nos acompañan tendrán presentes esta solicitud . Así como también contando con el apoyo de los presidentes de los clubes y el concejo de delegados desde el 2018 , nuestras competencias oficiales, llevan cada año , el nombre de un rayuelero que se haya destacado por su calidad deportiva o dirigencial el desarrollo de esta disciplina . Este año no podía ser la excepción y es por eso que nuestros torneos del 2024 , llevaron los nombres de Juan Caro Villena, perteneciente al club Juventud Certenejas de la comuna de Villa Alegre ( campeonato de apertura) y Luis Alberto Albornoz Silva, de los registros del club Estrella del Oriente de Linares , institución que cumplió 76 años de vida ( Torneo de Clausura ), Gracias a todos por mantener vivo este deporte de la rayuela en Linares y es de esperar que este año sea mucho mejor”. LOS DESTACADOS El mejor Quemador , del campeonato de apertura fue Juan Carlos Canales Verdugo , del Club Cortalienza de Yerbas Buenas . Mejor Quemador torneo de Clausura, Nelson Antonio Gómez Ríos , Club San Javier . Mejor Arbitro Oficial 2024, Marcelino Enrique Vásquez Rivera , club Estrella del Oriente de Linares . Mejor Deportista año 2024 , Juan Carlos Riquelme Herrera , Club Estrella del Oriente de Linares .Mejor Dirigente de la temporada Héctor Alfredo Seguel Ríos , Club Cortalienza de Yerbas Buenas . POR EQUIPOS

En el campeonato de apertura , Juan Caro Villena, la tercera posición fue para el Club Lautaro de San Javier . El segundo , Club La Palmera, de Abránquil . En tanto que el Campeón Apertura , fue Juventud Certenejas de Villa Alegre . En el torneo de clausura que llevó el nombre de Luis Albornoz Silva , la tercera ubicación fue para el Club Lautaro de San Javier ; Segundo Lugar , Club Cortalienza de Yerbas Buenas , en tanto que el campeón fue nuevamente el Club Juventud Certenejas de la comuna de los naranjos . Quedó claro que para la temporada 2025 el torneo llevará el nombre de Luis Cadegán Morán , ambos campeonatos por iniciativa propia del ex alcalde de la comuna de Yerbas Buenas .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo