Opinión 11-02-2024

¡Atención Estudiantes de Enseñanza Media! Oportunidad Exclusiva para Cuidar tu Salud Bucal



En una iniciativa destinada a promover la salud bucal entre los jóvenes, el Cesfam Armando Williams anuncia la disponibilidad de horas de atención dental exclusivamente para estudiantes de enseñanza media.

Bajo el lema "Cuidar de tu salud bucal es esencial para un futuro brillante", se invita a los estudiantes a agendar su cita acercándose a la ventanilla de SOME en el Cesfam Armando Williams.

¿Cómo Agendar tu Hora?

Los interesados pueden dirigirse a la ventanilla de SOME en el Cesfam Armando Williams y solicitar su cita. La atención se llevará a cabo en el Box Dental ubicado en el Liceo Antonio Varas.

Requisitos:

Ser estudiante de enseñanza media y/o su equivalente.

Portar carné de identidad.

Estar inscrito en el Cesfam Armando Williams.

Lugar de Atención: Box Dental Liceo Antonio Varas La atención dental se llevará a cabo en instalaciones especialmente habilitadas en el Liceo Antonio Varas, garantizando un espacio adecuado y profesional para el cuidado bucal de los estudiantes.

Esta iniciativa busca fomentar la importancia de la salud bucal desde una edad temprana y ofrece a los estudiantes la oportunidad de acceder a servicios de atención dental de calidad.

Cuida tu Futuro, Cuida tu Sonrisa La sonrisa es una carta de presentación y cuidar de nuestra salud bucal es fundamental. Esta campaña refleja el compromiso del Cesfam Armando Williams con la comunidad estudiantil, ofreciendo servicios que contribuyan al bienestar integral de los jóvenes.

No dejes pasar esta oportunidad única de cuidar tu salud bucal. ¡Te esperamos en el Box Dental del Liceo Antonio Varas para brindarte la atención que mereces y asegurar un futuro con una sonrisa radiante!