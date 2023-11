Deportes 07-11-2023

Atilio Tapia: “Con 18 años llegué a Lister Rossel”

El ex futbolista y actual entrenador Atilio Tapia, se siente orgulloso de los logros alcanzados en su carrera deportiva. Recuerda que se inició en el fútbol en 1973. “Llegué a préstamo desde la juvenil de Colo- Colo a Lister Rossel, cuando sólo tenía 18 años de edad. Ese fue el último año que el club llevó este nombre, para pasar posteriormente a denominarse Deportes Linares”.

“Como lateral izquierdo, compartí con jugadores como René Para, Arnoldo Manosalva, Gustavo Bueno y Francisco López, entre otros”.

“Con la camiseta albirroja me mantuve durante 9 temporadas, y Deportes Linares me traspasó en 1984 a Audax Italiano. De esta manera jugué en primera división, teniendo de compañeros a jugadores como Lucho Mosquera, Sandrino Castec, Juan Carlos Vera, Héctor Hoffens, Carlos Ramos y Raimundo Achondo, muchos de los cuales llegaron a ser seleccionados chilenos”, recuerda.

Atilio Tapia señala como un importante momento futbolístico en Primera División, el triunfo logrado ante Colo-Colo en el Estadio Nacional, ante más de 30 mil personas, por 3-1, “oportunidad en que impedimos que el cuadro albo obtuviera el título, que ese año ganó Cobreloa. Allí enfrenté a jugadores de la talla de Roberto Rojas, Lizardo Garrido, Carlos Caszelly y Horacio Simaldone. Fue un partido inolvidable, ocasión en que también salí mencionado en el equipo ideal de la fecha”.

“En cuanto a mi carrera futbolística, después de Audax pasé a Quinteros y volví a Deportes Linares, donde me retiré en el año 1990, jugando el último partido en San Vicente, donde le ganamos a General Velásquez y ellos perdieron la categoría”.

“El fútbol me dio la posibilidad de formar una linda familia, viajar, y hacerme de muchos amigos. En Deportes Linares fui el lateral izquierdo que jugó más partidos en la historia del club, en total 270 encuentros en que con orgullo defendí la camiseta albirroja”, expresó.

Actualmente, Atilio Tapia se desempeña como entrenador de fútbol profesional, participando principalmente en el deporte formativo.