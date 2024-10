Deportes 16-10-2024

Atletas de la región del Maule clasificaron a Sudamericano Escolar

*Siete exponentes de la zona lograron esta clasificación en el Nacional de los Juegos Deportivos Escolares, que entrega boletos al evento internacional, que se desarrollará en Bucaramanga, Colombia

Una participación excepcional tuvo el atletismo de la región del Maule, en el Nacional de los Juegos Deportivos Escolares, que se desarrolla hasta el 19 de octubre, en el Parque del Estadio Nacional, en la región Metropolitana.

Tras las fases comunales, provinciales y regionales, se está desarrollando la cita a nivel país, del evento de su categoría más importante de Chile, que convoca a establecimientos municipales, subvencionados y particulares de todo el país y que es convocado por el Ministerio del Deporte por medio del Instituto Nacional de Deportes, en conjunto con el Ministerio de Educación.

PARTICIPACIÓN

Fue en la pista Atlética Mario Recordón que se efectuó la competencia de atletismo, en la cual el Maule consiguió 9 medallas de oro, 6 medallas de plata y 5 medallas de bronce, logrando la clasificación de siete exponentes al Sudamericano Escolares, que se desarrollará en Bucaramanga, Colombia.

Sobre esta gran participación, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, aseguró: “Estamos muy orgullosos con la tremenda participación que tuvimos como región en el atletismo. Esto refleja el gran trabajo que están realizando los diferentes clubes de la zona, para seguir impulsando esta disciplina”.

Por su parte, el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, comentó que “tuvimos la posibilidad de ver in situ las competencias atléticas en el Mario Recordón, lugar en el que pudimos evidenciar el buen nivel de los deportistas del Maule. Estamos muy contentos con estas clasificaciones, por lo que enviamos todas las felicitaciones a los deportistas, técnicos y a sus familias”.

CLASIFICADOS

Los clasificados a la cita internacional fueron Emanuel Flores Parra, en 80 metros planos y salto largo adaptado, consiguiendo la mejor marca técnica varones en para atletismo; Vicente Farías Correa, en 80 metros y lanzamiento de la bala; Maite Hernández Miño, en 80 y 150 metros y quien además logró la mejor marca técnica en damas convencional; Violeta Radrigán Castillo, en salto largo; Renata Lobos Tejias, en lanzamiento del disco; Cristóbal Ortíz Figueroa en el lanzamiento de la bala y en hexatlón, Simón González Albornoz.

Sobre esta clasificación, Maite Hernández, concluyó: “Muy feliz de poder clasificar al Sudamericano y contenta del trabajo hecho. Fue mi revancha y ahora feliz de representar a mi país. El año pasado no me fue bien, así que tuvimos un trabajo arduo con mi entrenador para lograr esto. Ahora espero conseguir un podio y bajar mis marcas”.

Por su parte, Simón González, consignó: “Impresionado porque es un nacional con los mejores de Chile. Venir de Curicó de un pueblo chico a ganar acá es algo impresionante. Los de Santiago tiene las mejores pistas, pero uno que viene de abajo igual logra resultados buenos y el primer lugar va a Colombia y a quién no le gustaría competir allá, entonces es lo mejor que me ha pasado”.

Consignar que, además, el equipo del Maule se quedó con el segundo lugar de la general, tanto en damas, como en varones convencionales y el primer lugares en equipos adaptado varones.