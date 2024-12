Deportes 07-12-2024

Atletas maulinos inician con gran ilusión su participación en Sudamericano U18 de Argentina



• En la Provincia de San Luis del país argentino se desarrollará esta jornada, que tendrá en acción a más de 500 jóvenes, dentro de los cuales destacan exponentes de las ciudades de Curicó y Linares

Son cuatro los deportistas de la región del Maule, pertenecientes al Programa Promesas Chile del IND, que destacan en la nómina de los competidores que marcarán presencia en el Campeonato Sudamericano U18 de Atletismo, que se disputará por primera vez en la ciudad de San Luis, Argentina, entre el 6 y el 8 de diciembre.

El evento internacional es organizado por la Federación Atlética Sanluiseña (FAS) en colaboración con el Gobierno de San Luis, a través de la secretaría de Deportes y la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), utilizando la pista sintética homologada por World Athletics en el estadio Pedro Presti.

Los exponentes maulinos que viajan cargados de ilusión son Williams Núñez del club Atlético Liceo de Curicó (2 mil metros con obstáculo), Camila Méndez del Atlético Linares (salto alto), Ricardo Lobos del Atlético Linares (lanzamiento de la bala) y Marc Anderson Donat del Atlético Manuel Larraín de Curicó (400 mts., posta 4x100 y 8x300).

El Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, envió sus parabienes a los seleccionados maulinos: “Sabemos que estos atletas han dado lo mejor de sí en sus competencias previas, donde han dejado muy en alto el nombre de la región, por lo que les deseamos el éxito que merecen este evento internacional”

Los Campeonatos Sudamericanos U18, surgidos en 1973 para menores de 17 años, se han convertido en una gran plataforma para el despegue y surgimiento de las próximas generaciones de figuras del atletismo continental.

Al respecto, el Director Regional del IND, Zenén Valenzuela, aseguró que “esta competencia es una de las más importantes en su categoría a nivel mundial, por lo que el deseo es que nuestros deportistas disfruten al máximo la experiencia y saquen grandes aprendizajes de su participación. Ellos ya son unos ganadores, porque tendrán la oportunidad de conocer, compartir y competir en una gran cita internacional”.

COMPETENCIA

En el evento participarán 13 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Por tal razón, el lanzador de la bala, Ricardo Lobos de Linares, habló en la previa al evento: “Mis pretensiones son cerrar el año con PB (mejor marca personal) y una buena marca. Ojalá obtener un lugar en el podio. Para eso me he preparado, ya que era una meta estar en esta competencia. Cualquiera no llega a este Sudamericano, así que feliz de representar al Maule a este nivel”, señaló el linarense lanzador de bala, Ricardo Lobos.

El certamen se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube y las redes oficiales de Atletismo Sudamericano y la Confederación Atlética de Argentina.