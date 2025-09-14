Social 14-09-2025

Aula verde en el Maule: el aporte del Jardín Botánico y Arboretum de la UTalca

• En el corazón de la región, este lugar se ha establecido como un espacio vivo de aprendizaje, donde la ciencia, la naturaleza y la educación se entrelazan para enriquecer la formación de niños, niñas y jóvenes.

Más allá de su valor paisajístico y ambiental, el Jardín Botánico y Arboretum de la Universidad de Talca se ha consolidado como un espacio pedagógico que permite a los establecimientos educacionales explorar la biodiversidad de manera práctica y cercana.

Con más de 13 hectáreas dedicadas a recrear formaciones vegetales de los cinco continentes, este lugar -único en Chile- funciona como un auténtico laboratorio al aire libre. Su riqueza no solo radica en la flora, con más de 250 especies arbóreas y florales, sino también en la fauna que habita sus senderos, entre la que destacan alpacas, ponys, corderos, patos y un llamativo pavo real. De esta manera, se consolida como un punto de encuentro educativo, recreativo y comunitario para toda la región.

UN AULA NATURAL PARA LA REGIÓN

Esta reserva natural no solo resguarda especies únicas de la flora chilena, sino que también se proyecta como un lugar de encuentro entre ciencia y comunidad. Para los establecimientos del Maule, representa una oportunidad concreta de acercar la educación ambiental a las aulas, inspirando a las nuevas generaciones a valorar y proteger el ecosistema.

Al respecto, Pamela Zavala, jefa del Jardín Botánico y Arboretum, destacó que “este es un espacio de conocimiento totalmente abierto y queremos que todas las personas vengan a aprender sobre conservación, biodiversidad, como se mantienen las especies y que conozcan el trabajo que se hace en un jardín botánico, en un huerto, en una granja, entre otras experiencias”.

Cada año, cientos de estudiantes visitan este parque como parte de sus actividades académicas. Profesores y educadores destacan que estas salidas no solo complementan los contenidos curriculares, sino que también fortalecen valores de respeto y cuidado por el entorno natural.

El recinto, además, es utilizado por estudiantes de liceos agrícolas como el María Auxiliadora de Colín, quienes realizan aquí sus prácticas profesionales, enriqueciendo su formación técnica en contacto directo con la biodiversidad.

La directora del citado establecimiento, Carol Bahamondes, señaló que “la experiencia que tenemos con el Jardín Botánico es maravillosa. Hemos logrado una vinculación que va más allá del área de especialización, los estudiantes aprenden de sus maestros guías no solo conocimientos agrícolas, sino también valores para crecer como seres humanos. Ellos están muy contentos y los apoderados muy agradecidos”.

Los más pequeños también participan de estas actividades formativas. Niñas y niños de distintos jardines infantiles participan en recorridos y actividades especialmente diseñadas para despertar en ellos el amor por la naturaleza.

Paula Mella directora del Jardín Infantil Junji Universidad de Talca, explicó que “el Jardín Botánico, ofrece una experiencia multisensorial que va más allá de un ambiente de aprendizaje tradicional. Al interactuar con la flora nativa y las especies exóticas de la región, exploran con sus sentidos, lo que contribuye al desarrollo de su conocimiento y relación con el entorno natural de manera concreta. Esta interacción directa con la naturaleza estimula su curiosidad, observación, capacidad de asombro y fomenta la conciencia ambiental desde una edad temprana”.

Los establecimientos y delegaciones que quieran participar en estas experiencias pueden agendar una visita guiada gratuita a través de la página www.jardinbotanico.utalca.cl.





